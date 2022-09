LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das Raumfahrtunternehmen liefert vier Flyeye-Teleskope zur Weltraumüberwachung an die italienische Raumfahrtagentur ASI. Vertragspartner ist das Tochterunternehmen OHB Italia. Der Auftragswert beläuft sich auf 54,5 Millionen Euro, wie die OHB SE mitteilte.

TOTALENERGIES

Uganda ist nach den Worten von Präsident Yoweri Museveni entschlossen, für die geplante afrikanische Rohölpipeline einen neuen Partner zu finden, sollte sich der französische Ölmulti Totalenergies einer Resolution des EU-Parlamentes beugen und aus dem 4,5 Milliarden Dollar teuren Projekt aussteigen, mit dem Öl von Feldern am Albertsee im Westen Ugandas über 900 Meilen bis an die ostafrikanische Küste in Tansania transportiert werden soll.

GSK

Die Theravance Biopharma Inc will ihren Streubesitz verringern und unter anderem ihren zweitgrössten Aktionär GSK aus dem Unternehmen herauskaufen. Insgesamt gibt das Biopharmaunternehmen 250 Millionen US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien aus. Der britische Pharmakonzern GSK plc ist laut Daten von Factset mit einem Anteil von 12,6 Prozent der zweitgrösste Anteilseigener.

ADVENT TECHNOLOGIES

hat am Montag einen Dreijahresvertrag mit dem Land Brandenburg über die Lieferung von methanolbetriebenen Brennstoffzellensystemen unterzeichnet, die an ausgewählten kritischen Kommunikationsstandorten in der Region installiert werden sollen.

COMCAST

will die Energieeffizienz erhöhen. Wie der Konzern mitteilte, plant die Comcast Cable Division, die Energieeffizienz ihres Netzwerks bis 2030 zu verdoppeln und den Stromverbrauch pro verbrauchtem Terabyte an Daten zu halbieren.

