LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat über ihre Beteiligung Europipe einen Grossauftrag für eine Pipeline im Golf von Mexiko an Land gezogen. Wie die Salzgitter AG mitteilte, wird das Gemeinschaftsunternehmen 265.000 Tonnen Rohre für die neue Gasleitung liefern, die vom staatlichen mexikanischen Stromversorger Comisión Federal de Electricidad (CFE) in Zusammenarbeit mit TC Energy (TCE) gebaut wird.

OPEL

legt seine Anfang 2021 angekündigte Expansion in China auf Eis. In Anbetracht des erforderlichen Volumens, um einen "wirklichen Effekt zu erzielen", lasse Opel seinen Markteintritt in China derzeit ruhen, erklärte ein Firmensprecher am Freitag und bestätigte einen Bericht des "Handelsblatts". Die Zeitung zitierte zudem Unternehmenskreise, wonach nationalistische Tendenzen in China, die drakonische Null-Covid-Politik und die Zuspitzung des Konflikts um die Unabhängigkeit von Taiwan Opel den Markteintritt in die grösste Absatzregion der Welt erschwerten.

EVERGRANDE

hat mit der Produktion von E-Autos über ihre Autotochter begonnen. Die Massenproduktion des Geländewagenmodells Hengchi 5 beginne noch am Freitag, erklärte Evergrande Auto. Die ersten Auslieferungen sollen bereits ab Oktober erfolgen. Der Produktionsbeginn war zuvor mehrfach verschoben worden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2022 12:33 ET (16:33 GMT)