LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der US-Pharmakonzern strebt eine Zulassung für seinen Medikamentenkandidaten Ritlecitinib zur Behandlung von Alopecia areata, einer Autoimmunkrankheit, die Haarausfall verursacht, in Europa und den USA an. Wie die Pfizer Inc mitteilte, haben die zuständigen Behörden die Anträge akzeptiert. Der Konzern rechnet mit einer Entscheidung der US-Zulassungsbehörde FDA im zweiten Quartal 2023 und der Europäischen Arzneimittelagentur EMA bis Ende nächsten Jahres.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2022 12:23 ET (16:23 GMT)