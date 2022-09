LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der britische Online-Lieferdienst ist in Paris zu einer Nachzahlung von Sozialabgaben in Höhe von 9,7 Millionen Euro verurteilt worden. "Die Auslieferung ist integraler Bestandteil der Aktivität des Unternehmens", heisst es in dem Urteil des Berufungsgerichts, das AFP am Freitag vorlag. Die französische Sozialversicherung wirft dem Lieferdienst vor, zwischen April 2015 und September 2016 für knapp 2.300 Lieferanten keine Abgaben gezahlt zu haben.

TRIAN FUND MANAGEMENT

Ein in London börsennotiertes Investmentvehikel, das von Trian Fund Management des Aktionärsaktivisten Nelson Peltz verwaltet wird, wird geschlossen. Das Kapital soll an die Aktionäre zurückgegeben werden. Trian Investors 1 kündigte an, bis Ende Juni 95 Prozent der Aktionärs-Vermögen "zwangsweise" zurückzukaufen, das Unternehmen dann zu liquidieren und die verbleibenden Vermögenswerte auszuschütten.

GENERAL MOTORS

Der US-Autokonzern will Händlern seiner Automarke Buick in den USA anbieten, sie aufzukaufen. Dies werde Franchise-Nehmern als Alternative angeboten, die die im Zuge der Elektrifizierung der Marke notwendigen Investitionen nicht tätigen wollen, bestätigte Duncan Aldred, Chef von Buick Global, in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Alle rund 2.000 Franchise-Händler von Buick in den USA würden die Möglichkeit erhalten, sich für einen Buyout zu entscheiden.

META / QUALCOMM

Der Facebook-Konzern Meta Platforms und der Chiphersteller Qualcomm wollen bei der Entwicklung von Chipsätzen für massgeschneiderte Virtual-Reality-Anwendungen künftig zusammenarbeiten. Dafür haben sie eine mehrjährige Vereinbarung unterzeichnet. Meta geht es dabei um den beschleunigten Aufbau seines "Metaverse". Qualcomm wird seine Snapdragon-XR-Plattformen einbringen.

REDWOOD MATERIALS

Nach Elon Musk könnte bald einer seiner langjährigen Weggefährten in Deutschland investieren. JB Straubel, der fünfte Angestellte von Tesla und langjähriger Technologiechef, prüft mit seinem auf Batterierecycling spezialisierten Start-up Redwood Materials den Aufbau einer Fertigung in Europa, wie das Handelsblatt unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet. Ein deutscher Standort zähle zu den Favoriten. Das Investitionsvolumen soll bei rund einer Milliarde Dollar liegen.

September 02, 2022 12:25 ET (16:25 GMT)