LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Fünf chinesische Staatsunternehmen haben ihr Delisting von der New Yorker Börse angekündigt, da sich die Finanzaufsichtsbehörden in Peking und Washington noch immer über die Prüfungsanforderungen für chinesische Unternehmen in den USA streiten. Die PetroChina Co, die China Petroleum & Chemical Corp, die Aluminum Corp of China Ltd, die China Life Insurance Co und die Sinopec Shanghai Petrochemical Co haben der Börse in Hongkong separat mitgeteilt, dass sie die NYSE über ihre Pläne informiert hätten, ihre amerikanischen Hinterlegungsaktien (American Depositary Shares, ADS) freiwillig von der Börse zu nehmen.

August 12, 2022 12:18 ET (16:18 GMT)