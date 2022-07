LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Stahlhändler Klöckner & Co verstärkt sich mit zwei Zukäufen. Die im SDAX notierte Klöckner & Co SE übernimmt nach eigenen Angaben über die deutsche Tochtergesellschaft Becker Stahl-Service die Hernandez Stainless GmbH und die RSC Rostfrei Coilcenter GmbH. Über die Kaufpreise für beide Unternehmen wurde Stillschweigen vereinbart.

Salzgitter-AR gibt 723 Mio Euro für Dekarbonisierungsvorhaben frei

Die Salzgitter AG ist bei der Umsetzung ihres Programms zur Verringerung des CO2-Ausstosses in der Stahlproduktion (Salcos) einen Schritt weiter gekommen: Der Aufsichtsrat gab nach Angaben des SDAX-Unternehmens in seiner heutigen Sitzung Eigenmittel in Höhe von 723 Millionen Euro für die erste Ausbaustufe des Vorhabens frei.

Südzucker rechnet mit deutlichem Gewinnanstieg im 2. Quartal

Nach der Bioethanoltochter Cropenergies hat sich auch die Konzernmutter Südzucker zuversichtlich über das erst zur Hälfte absolvierte zweite Quartal geäussert. Wie die Südzucker AG mitteilte, erwartet sie auch im Berichtszeitraum bis Ende August einen deutlichen Anstieg des EBITDA und des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau. Das sei massgeblich auf Cropenergies zurückzuführen.

EU-Gericht: Kartellprüfung von Illumina-Grail-Deal ist rechtens

Die Entscheidung der EU-Wettbewerbsbehörde, die milliardenschwere Übernahme des Testentwicklers Grail durch das US-Unternehmen Illumina zu prüfen, ist rechtens, auch wenn die Transaktion nicht die traditionellen Kriterien für eine Prüfung erfüllt. Das bestätigte das Gericht der Europäischen Union, die zweithöchste gerichtliche Instanz der EU, am Mittwoch. Das Gerichtsurteil gibt einer im vergangenen Jahr angekündigten Änderung der Richtlinien rechtliche Rückendeckung, die darauf abzielt, die Aufsicht der EU auf einige Fusionen und Übernahmen auszudehnen, die in der Vergangenheit nicht unbedingt geprüft wurden.

Spirit Airlines verschiebt erneut Aktionärsvotum zu Fusion

Der Übernahmestreit um den US-Billigflieger Spirit nimmt kein Ende. Das Unternehmen hat das Votum der Aktionäre über den Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Frontier Group verschoben, um für Zustimmung bei den noch skeptischen Investoren zu werben. Spirit bekräftigte einmal mehr, dass das Unternehmen eine Übernahme durch Frontier gegenüber einem Kauf durch die ebenfalls interessierte Jetblue bevorzugt.

Severstal-Gläubiger sollen Rubel-Konten einrichten

Der Stahlhersteller Severstal hat seine Gläubiger aufgefordert, Rubel-Konten zu eröffnen, damit der russische Konzern auf diesem Wege seine Anleihen zurückzahlen kann. Anleihe-Inhaber über russische Verwahrer oder mit einem Konto in Rubel könnten Zahlungen erhalten, erklärte die Severstal PAO, und ermunterte die übrigen Anleihe-Gläubiger, es ihnen gleich zu tun. Aufgrund der Russland-Sanktionen sieht sich Severstal nicht in der Lage, Zahlungen an seine Anleihe-Gläubiger über die Hauptzahl- und Transferstelle Citibank zu leisten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)