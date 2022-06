LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

ist im zweiten Geschäftsquartal dank Akquisitionen kräftig gewachsen. Allerdings rutschte die in den USA börsennotierte Sporthandelsplattform in die roten Zahlen, zumal das Berliner Unternehmen mit Lieferengpässen insbesondere bei Fahrrädern sowie höheren Materialkosten zu kämpfen hatte und mehr Geld in Marketing steckte, um die sich eintrübende Konsumstimmung auszugleichen. Die Anfang Mai gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte SSU, zu der Marken wie Fahrrad.de, Brüggelmann, Campz, Outfitter und Tennispro gehören.

SINGULUS

verschiebt die für den morgigen Freitag geplante Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020. Der von der Hauptversammlung gewählte Abschlussprüfer habe kurzfristig zusätzliche Prüfungsunterlagen angefragt, teilte das Unternehmen mit.

SMA SOLAR

will bis 2024 ihre Produktionskapazität am Hauptstandort in Niestetal/Kassel von heute 21 GW auf nahezu 40 GW verdoppeln. Das Unternehmen will so vom prognostizierten Wachstum der erneuerbaren Energien profitieren, teilte SMA mit. Es sollen mehr als 200 neue Arbeitsplätze entstehen.

EQT

Die Beteiligungsgesellschaft steht offenbar kurz vor der Übernahme von Envirotainer AB vom Konkurrenten Cinven. Die Bewertung des Anbieters von medizinischer Fracht beläuft sich nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, auf etwa 3 Milliarden US-Dollar einschliesslich Schulden.

REGENERON

übernimmt den Anteil seines Partners Sanofi am Anti-PD-1-Krebsmedikament Libtayo. Der US-Konzern erklärte, er habe sich gegen eine Vorauszahlung von 900 Millionen US-Dollar an Sanofi die weltweiten Rechte an Libtayo gesichert. Der bisherige französische Partner habe darüber hinaus Anspruch auf weitere Lizenzgebühren und bis zu 200 Millionen Dollar an möglichen Meilensteinzahlungen.

AMAZON

Der Onlinehändler haftet nach der juristischen Einschätzung des zuständigen EuGH-Generalanwalts nicht für mögliche Markenrechtsverletzungen in Werbeanzeigen von Partnerunternehmen, für die er klar erkennbar nur den Versand übernommen hat. In diesen Fällen benutze nicht Amazon die Marke, führte der Gutachter nach Angaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Donnerstag in seinen Schlussvorträgen aus. In dem Prozess klagt Schuhdesigner Christian Louboutin gegen Amazon. (Az. C-148/21 u.a)

IMMATICS / BRISTOL MYERS SQUIBB

Bristol Myers Squibb hat mit Immatics weitere Zelltherapie-Entwicklungsvorhaben vereinbart, die dem Tübinger Unternehmen mehrere Milliarden Dollar einbringen können. Der US-Konzern will Krebsmedikamente mit Hilfe allogener TCR-T/CAR-T-Programme entwickeln, die Immatics mit seiner Plattform ACTallo entwickelt, wie er in New York mitteilte.

FORD

will 6.200 gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze in der Fertigung schaffen und 3,7 Milliarden US-Dollar in Werke in Michigan, Ohio und Missouri investieren, um die Fahrzeugproduktion zu erweitern und sich auf bevorstehende Tarifverhandlungen vorzubereiten. Ford hat sein Geschäft mit konventionellen Benzinmotoren von seinem Geschäft mit Elektrofahrzeugen abgetrennt. Die Investition von 3,7 Milliarden Dollar würde beide Unternehmensteile unterstützen, so Ford.

MICROSOFT

hat die Umsatz- und Gewinnprognose für das vierte Quartal gesenkt und begründet dies mit ungünstigen Wechselkursen, da der stärkere US-Dollar seinen Tribut fordert. Das Unternehmen erwartet nun für das vierte Geschäftsquartal per Ende Juni einen Umsatz von 51,94 bis 52,74 Milliarden US-Dollar, während es zuvor von 52,4 bis 53,2 Milliarden US-Dollar ausgegangen war. Der Gewinn wird voraussichtlich zwischen 2,24 und 2,32 Dollar pro Aktie liegen, gegenüber der vorherigen Prognose von 2,28 bis 2,35 Dollar pro Aktie.

