LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Aktionäre der Prosiebensat1 Media SE haben den Aufsichtsrat trotz des Widerstands des Grossaktionärs MFE-Mediaforeurope entlastet. Wie Prosieben mitteilte, wurde das Gremium mit 52,01 Prozent der abgegebenen Stimmen entlastet. 47,99 Prozent stimmten gegen die Entlastung des Aufsichtsrats unter Führung des scheidenden Chefkontrolleurs Werner Brandt.

SAF-HOLLAND

Der Lkw-Zulieferer ist im ersten Quartal kräftig gewachsen. Das operative Ergebnis konnte aber wegen hoher Stahlpreise sowie Fracht- und Energiekosten, die nur zeitversetzt weitergegeben werden können, nicht mithalten, was auf die Marge drückte. Für das laufende Jahr erwartet der SDAX-Konzern nun einen höheren Umsatz als bisher und eine Marge etwas unter Vorjahr.

AXA

Der Versicherungskonzern hat seine Einnahmen dank guter Geschäfte im Schaden- und Unfallgeschäft im ersten Quartal gesteigert. Mit Blick auf die weiteren Aussichten sei es für eine konkrete Prognose noch zu früh, teilte die Axa SA mit. Der Pariser Versicherer gehe aber davon aus, dass die versicherungstechnischen Belastungen aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einem mittelgrossen Naturkatastrophen-Ereignis entsprechen würden.

NOVARTIS

hat die Produktion von zwei Onkologie-Medikamenten an Standorten in Italien und New Jersey (USA) aufgrund möglicher Qualitätsprobleme im Herstellungsprozess ausgesetzt.

CONOCOPHILIPS

Der Ölkonzern hat im ersten Quartal von den anziehenden Ölpreisen profitiert. Das Unternehmen steigerte seinen Gewinn stärker als von Analysten erwartet.

ICE

Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange Inc. (ICE) hat im ersten Quartal von der Volatilität der Energie- und Aktienmärkte profitiert. Höhere Einnahmen an den Börsen glichen die Abschwächung im Hypothekengeschäft aus, welches das Unternehmen kürzlich ausgebaut hat.

TWITTER

Elon Musk wird laut einem Medienbericht nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes wohl für einige Monate CEO der Gesellschaft werden. Das berichtet der US-Fernsehsender CNBC.

WALGREENS

Die Apothekenkette wird 683 Millionen Dollar an den US-Bundesstaat Florida zahlen, um Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Abgabe von verschreibungspflichtigen Opioid-Medikamenten beizulegen.

