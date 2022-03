LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat im vergangenen Jahr von der hohen Nachfrage nach seinen Cloud-Angeboten profitiert. Umsatz und Gewinn legten deutlich zu. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 11 Prozent auf 130,8 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 38,7 Prozent auf 26,5 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine EBITDA-Marge von 20,3 Prozent.

IPO/DKV MOBILITY

Europas grösster Tankkarten-Anbieter plant einem Zeitungsbericht zufolge einen Börsengang. Das soll dem Finanzinvestor CVC den Ausstieg ermöglichen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Finanzkreise. Das Unternehmen könnte dabei mit 3,5 bis 4 Milliarden Euro bewertet werden.

WINDELN.DE

erhöht das Kapital. Wie das Unternehmen mitteilte, will es mit der Ausgabe von bis zu 6,73 Millionen Aktien bis zu 7,0 Millionen Euro erlösen. Der Bezugspreis sei auf 1,04 Euro festgelegt worden.

WINDELN.DE

ist 2021 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen bestätigte bei Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum vergangenen Jahr die Aussage der Vorwoche, wonach der Breakeven auf EBIT-Basis wohl erst 2023 erreicht wird.

CREDIT SUISSE

ist wegen der Russland-Sanktionen ins Visier der US-Politik geraten. Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses forderten in einem Brief an CEO Thomas Gottstein Informationen über die Finanzierung von Yachten und Flugzeugen an, die möglicherweise sanktionierten Personen gehören.

BIOGEN / IONIS

haben einen Fehlschlag mit einem Medikamentenkandidaten zur Behandlung der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) erlitten. Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie die Entwicklung eingestellt. Zuvor hatte der Wirkstoff BIIB078 das Studienziel verfehlt. ALS ist eine degenerative Erkrankung des Nervensystems, die nicht heilbar ist.

HP

stärkt sein Geschäft mit Bürotechnologie mit einem milliardenschweren Zukauf. Der US-Konzern übernimmt die Poly Inc, einen Hersteller von Headsets, Konferenztelefonen und Tools für Videokonferenzen. Das Volumen des Deals beläuft sich inklusive Schulden auf 3,3 Milliarden US-Dollar.

TESLA

will auf seiner Jahreshauptversammlung die Zustimmung der Aktionäre zu einer Erhöhung der Aktienanzahl einholen. Die Aktionäre sollen die zusätzlichen Papiere in Form einer Dividende erhalten, erklärte Tesla in einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC.

