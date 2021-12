LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Onlineshop Windeln.de schreibt tiefrote Zahlen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten, was vor allem dem operativen Geschäft geschuldet sei. Den gesetzlichen Vorgaben zufolge werde der Vorstand in Kürze zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung einladen.

Harley-Davidson will Elektromotorrad-Sparte an Börse bringen

Harley-Davidson will sein Geschäft mit Elektromotorrädern an die Börse bringen. Das Geschäft namens Livewire soll laut Mitteilung über einen Zusammenschluss mit der leeren Unternehmenshülle AEA-Bridges Impact Corp auf das Parkett gebracht werden. Livewire soll an der New York Stock Exchange unter dem Symbol LVW notiert werden. Die Bewertung der Sparte liege bei rund 1,77 Milliarden US-Dollar.

Norsk Hydro will 2022 "grüneres" Aluminium produzieren

Norsk Hydro plant für das kommende Jahr die Produktion von "grünerem" Aluminium. Wie das norwegische Unternehmen mitteilte, soll das neue Aluminium, das einen höheren Anteil Recycling-Material aufweisen wird, bei der Herstellung von 1 Kilogramm weniger als 1 Kilogramm CO2 aufweisen. Bisher sind es 2,3 Kilo CO2.

Indien untersucht Hack des Twitter-Kontos von Regierungschef Modi

Die indischen Behörden untersuchen, wie der Twitter-Account des Premierministers Narendra Modi gehackt werden konnte. An seine über 73 Millionen Follower war fälschlicherweise verbreitet worden, dass Indien Bitcoin als legale Währung akzeptiert und diese an die Menschen in dem Land verteilt.

UBS soll wegen Steuerbetrugs in Frankreich 1,8 Mrd Euro zahlen

Ein Pariser Gericht hat die Schweizer Grossbank UBS in einem Berufungsprozess zur Zahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Damit fällt das Urteil deutlich milder aus als in der ersten Instanz, als die Bank 2019 zu einer Rekordzahlung von 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden war. Die Richter sprachen die Schweizer Bank erneut wegen Geldwäsche, Steuerbetrug und illegaler Geschäftspraktiken schuldig.

