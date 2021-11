LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat den Vertrag mit seinem Finanzvorstand Michael Rauch vorzeitig um fünf Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert. Rauch amtiert seit dem 1. August 2019 als CFO von Compugroup und hat unter anderem die Umwandlung des Unternehmens in eine börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien erfolgreich vorangebracht. In seine Amtszeit fielen der Aufstieg des Unternehmens vom SDAX in den MDAX im September 2019 sowie drei der vier grössten Unternehmensakquisitionen in der Unternehmensgeschichte, wie Compugroup mitteilte.

MEDIGENE

hat im Rahmen der Partnerschaft mit Cytovant Sciences HK Limited eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar erhalten und infolgedessen die Jahresprognosen für Umsatz und EBITDA angehoben. Auslöser der Zahlung ist das Erreichen eines präklinischen Entwicklungsziels. Medigene ist seit dem Jahr 2019 mehrere Lizenz- und Kooperationsverträge mit Roivant/Cytovant eingegangen, die unter anderem verschiedene T-Zell-Rezeptor-Projekte für Asien inklusive China, Hongkong, Macao, Taiwan, Südkorea und Japan umfassen.

CHECK24

Das Landgericht München hat einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen einen Girokontovergleich des Vergleichsportals stattgegeben. "Der Kontovergleich von Check24 war mangelhaft und hatte nicht die erforderliche Marktabdeckung", erklärte der Rechtsreferent beim vzbv, David Bode. Verbraucherinnen und Verbraucher müssten die Konditionen unterschiedlicher Kreditinstitute auch wirklich vergleichen können. Check24 kritisierte das Urteil als "gleich mehrfach erschütternd".

EUROPÄISCHE BANKEN

Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 wird die Eigenkapitalanforderungen an EU-Banken nach Einschätzung von Standard & Poor's (S&P) nicht steigen sondern sinken lassen. S&P begründet diese Einschätzung damit, dass die Institute deutlich stärkere Auswirkungen von Basel 3 erwartet hätten und nun Eigenkapital abbauen könnten. "Die wahrscheinlichen Abweichungen in der EU von den globalen Standards werden den Anstieg der risikogewichteten Aktiva auf einen einstelligen Prozentbereich begrenzen", heisst es in der Analyse der Ratingagentur.

FERRARI

wird nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher. Der Sportwagenhersteller hob den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an und rechnet 2021 nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,52 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT soll 1,05 Milliarden erreichen. Bislang war das Unternehmen von einem EBITDA von 1,45 bis 1,5 Milliarden Euro und einem EBIT von 0,97 bis 1,02 Milliarden Euro ausgegangen. Der Umsatz soll bei 4,3 Milliarden Euro oder leicht darunter liegen.

TESLA

hat laut einem Tweet seines Chefs Elon Musk noch keinen Vertrag mit dem US-Autovermieter Hertz unterzeichnet. Das ist ein scheinbarer Widerspruch zu einer Mitteilung der Hertz Global Holdings Inc. Anfang vergangener Woche, sie habe 100.000 Teslas bestellt. "Ich möchte betonen, dass noch kein Vertrag unterzeichnet wurde", twitterte Musk am Montagabend.

UNDER ARMOUR

hat nach überraschend starken Ergebniszahlen die Jahresprognose erhöht. Der US-Sportartikelhersteller rechnet für 2021 mit etwa 25 Prozent Wachstum - rund 5 Prozentpunkte mehr als bisher, wie er in Baltimore mitteilte. Pro Aktie peilt das Unternehmen 55 Cent Gewinn an und nicht wie bisher 14 bis 16 Cent. Bereinigt ist ein Gewinn von 74 (bisher: 50 bis 52) Cent pro Aktie das Ziel. Der Factset-Konsens war von 22,7 Prozent Wachstum und einem Gewinn je Aktie von 54 Cent ausgegangen.

YAHOO

Angesichts des wachsenden Drucks der chinesischen Behörden auf internationale Tech-Konzerne hat nun auch Yahoo seinen Rückzug aus Festland-China bekanntgegeben. "In Anerkennung der zunehmend herausfordernden unternehmerischen und rechtlichen Umstände in China werden die Dienstleistungen von Yahoo ab dem 1. November nicht mehr verfügbar sein", erklärte Yahoo gegenüber AFP.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2021 13:23 ET (17:23 GMT)