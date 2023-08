LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 4.266,67 +0,1% +12,5%

Stoxx50 3.943,76 +0,5% +8,0%

DAX 15.728,41 +0,1% +13,0%

FTSE 7.320,53 +0,7% -2,4%

CAC 7.246,62 +0,1% +11,9%

DJIA 34.426,24 +0,4% +3,9%

S&P-500 4.427,16 +0,9% +15,3%

Nasdaq-Comp. 13.699,07 +1,4% +30,9%

Nasdaq-100 15.122,83 +1,4% +38,2%

Nikkei-225 32.010,26 +0,5% +22,7%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 132,63 +147

*bezogen auf Schlusskurs des Vortages

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,12 79,64 -0,7% -0,52 +1,0%

Brent/ICE 83,32 84,03 -0,8% -0,71 +0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,55 42,91 -14,8% -6,36 -47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,13 1.897,36 +1,1% +21,77 +5,2%

Silber (Spot) 24,30 23,43 +3,7% +0,87 +1,4%

Platin (Spot) 935,05 923,50 +1,3% +11,55 -12,5%

Kupfer-Future 3,81 3,76 +1,4% +0,05 -0,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben nach. Belastet werden sie von Nachfragesorgen vor allem aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. Auch seien die iranischen Ölexporte auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen, was die Lage auf dem Markt entspanne, heisst es von den ING-Analysten. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich indessen verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,134 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Die Benzinbestände nahmen hingegen um 1,468 Millionen Barrel zu. Der Goldpreis profitiert von den sinkenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Fester - Während der Dow-Jones-Index nur leichte Zugewinne verzeichnet, legt der technologielastige Nasdaq-Composite deutlich zu. Stützend wirken sinkende Marktzinsen nach schwachen Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA. Die Anleger richten ihre Blicke zudem auf das am Donnerstag beginnende Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Fed-Chairman Jerome Powell wird dort am Freitag eine mit Spannung erwartete Rede halten. Ob es allerdings Aussagen zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird, bleibt ungewiss. Die Fed hatte zuletzt betont "datenabhängig" über den weiteren Zinskurs zu entscheiden. Die veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor zeigten, dass sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im August verlangsamt hat. Am Markt schürt dies Spekulationen, dass die Fed vielleicht doch nicht weiter an der Zinsschraube drehen könnte, um die Inflation weiter einzudämmen. Zudem werde auf die nach der Schlussglocke anstehenden Ergebnisse von Nvidia gewartet. Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal sind ein Lackmustest für den Siegeszug der KI, heisst es. Die Aktien von Foot Locker knicken um 33,8 Prozent ein. Der Sportartikelhändler hat im zweiten Quartal einen Verlust verzeichnet und seine Jahresprognose abermals gesenkt. Zudem setzt das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende aus, um Barmittel zu sparen. Bereits am Dienstag hatte Dick's Sporting enttäuschende Ergebnisse vorgelegt. Die Aktien geben nach dem Kurseinbruch am Vortag um weitere 2,2 Prozent nach. Nike fallen um 3,7 Prozent und Under Armour um 1,7 Prozent. Die Aktie von Analog Devices hat sich von deutlichen Abgaben erholt und notiert nun 0,6 Prozent fester. Der Chiphersteller hat davor gewarnt, dass sich die Anfang des Jahres begonnene Nachfrageschwäche beschleunige, da die Kunden ihre Lagerbestände anpassten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gut behauptet - Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in Jackson Hole lieferten die Einkaufsmanager-Indizes eine negative Überraschung. Dass diese schwach ausfallen würden, war im Vorfeld erwartet worden - doch wurden die Erwartungen dann nochmals verfehlt. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im August zum vierten Mal in Folge gesunken. Der Kollaps der Einkaufsmanagerindizes schürte Zinsspekulationen, am Anleihemarkt sanken die Renditen deutlich. Tagesverlierer war der Sektor-Index der Öl - und Gaswerten (-1,1%). Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die EZB trieben Aktien aus zinssensitiven Sektoren. Gesucht waren vor allem Versorgertitel, ihr Subindex schloss 1,1 Prozent im Plus und die Immobilienwerte. Positive Daten einer klinischen Studie zu einer Medikamentenkombination gegen Lungenkrebs beflügelten Roche (+3,9%). Unter Druck standen dagegen Aktien aus der Sportartikel-Branche. Hier hatte am Vortag der US-Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods den Ausblick gesenkt, nun folgte auch Foot Locker. Der auch in Deutschland vertretene Konzern hat beim Umsatz die Erwartungen im zweiten Quartal verfehlt, den Ausblick auf das Gesamtjahr gesenkt und lässt die Dividende ausfallen. Die Aktien der in Deutschland beheimateten Sportartikelhersteller Adidas und Puma fielen im Sog um 3,3 bzw. 3,7 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0864 +0,2% 1,0853 1,0849 +1,5%

EUR/JPY 157,17 -0,7% 158,06 158,19 +12,0%

EUR/CHF 0,9546 -0,0% 0,9549 0,9545 -3,6%

EUR/GBP 0,8543 +0,3% 0,8515 0,8521 -3,5%

USD/JPY 144,69 -0,8% 145,63 145,80 +10,3%

GBP/USD 1,2716 -0,1% 1,2746 1,2732 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2889 -0,2% 7,2942 7,3058 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 26.365,79 +2,8% 26.064,99 25.998,12 +58,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar hat nach Veröffentlichung der schwachen Einkaufsmanagerindizes leichte Zugewinne wieder abgegeben. Der Dollarindex notiert nun 0,1 Prozent leichter.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Auffallend waren die Verluste im chinesischen Kernland. Vor Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole am Donnerstag sei die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen und Aktien zu kaufen, nicht sehr ausgeprägt gewesen, hiess es. An den chinesischen Börsen war die Tendenz trotz der bekannten Probleme uneinheitlich. Während der Schanghai-Composite 1,3 Prozent abgab, hielt sich der HSI in Hongkong mit 0,3 Prozent im Plus. Am Vortag war es dort jeweils zu einer etwas deutlicheren Erholung gekommen nach den jüngsten geldpolitischen Lockerungsmassnahmen vor dem Hintergrund der weiter drohenden Immobilien- und Finanzkrise. Für den Technologie-Bereich in ganz Asien könnten die am Abend nachbörslich in den USA anstehenden Nvidia-Zahlen kursbewegend werden. Händler sprechen von hohen Erwartungen und damit auch hohem Enttäuschungspotenzial. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 0,4 Prozent höher - gestützt von Aufschlägen im Banken- und Rohstoffsektor.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

FMC

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für VersiHD mit GuideMe Software bekommen. Nach Unternehmensangaben handelt es sich dabei um eine neu entwickelte, selbstgesteuerte Benutzeroberfläche für das VersiHD-System für die chronische Heim-Hämodialyse. Die Software sei entwickelt worden, um die Einarbeitungszeit der Patientinnen und Patienten zu verkürzen, den Übergang zur Heimdialyse zu erleichtern und die Einarbeitung neuer Anwender zu vereinfachen.

JUNGHEINRICH

übernimmt den Münchner Robotik-Spezialisten Magazino vollständig. Der MDAX-Konzern war im September 2020 bei dem Startup eingestiegen und erhöhte die Beteiligung im vergangenen Jahr auf 21,7 Prozent. Nun übernimmt Jungheinrich alle Anteile der Gründer sowie der bisherigen Mitgesellschafter, wie der Konzern mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde unmittelbar mit Unterzeichnung diese Woche wirksam.

JOHNSON & JOHNSON

Die bisherige Tochter von Johnson & Johnson (J&J), die Kenvue Inc, ist ab diesem Mittwoch ein völlig unabhängiges börsennotiertes Unternehmen. Die Trennung von Johnson & Johnson wurde vollzogen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. J&J akzeptierte insgesamt 191 Millionen seiner Stammaktien im Tausch gegen 1,53 Milliarden Aktien von Kenvue und besitzt jetzt nur noch 9,5 Prozent der ausstehenden Aktien von Kenvue.

FOOT LOCKER

hat im zweiten Quartal einen Verlust verzeichnet und seine Jahresprognose abermals gesenkt. Zudem setzt das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende aus, um Barmittel zu sparen. Als Grund nannte Foot Locker ein unverändert schwieriges Konsumfeld. Zudem belasteten Ladendiebstähle.

