LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:34 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.986,83 +1,66% -7,25%

Stoxx50 3.804,66 +1,17% -0,36%

DAX 14.497,89 +1,34% -8,73%

FTSE 7.502,89 +0,76% +0,83%

CAC 6.744,98 +1,42% -5,70%

DJIA 33.959,45 -0,13% -6,55%

S&P-500 4.000,08 +0,24% -16,07%

Nasdaq-Comp. 11.174,86 +0,28% -28,57%

Nasdaq-100 11.741,27 +0,30% -28,06%

Nikkei-225 27.954,85 +0,40% -2,91%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 140,46% +32

*zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,79 73,17 +3,6% +2,62 +9,4%

Brent/ICE 80,78 77,99 +3,6% +2,79 +11,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 137,55 136,59 +0,7% +0,96 +106,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,71 1.781,23 +1,5% +26,48 -1,2%

Silber (Spot) 23,62 23,50 +0,5% +0,12 +1,3%

Platin (Spot) 1.030,95 1.001,00 +3,0% +29,95 +6,2%

Kupfer-Future 3,89 3,80 +2,5% +0,09 -11,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Erdölpreise bauen die jüngsten Aufschläge weiter aus - befeuert durch Nachfragespekulationen im Zuge der US-Inflationsdaten. Denn weniger hohe Zinsen erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung der US-Konjunktur ohne Rezession. Im Handel verweist man aber auch auf die Ausserbetriebnahme einer wichtigen Pipeline in Nordamerika. Die sinkenden Marktzinsen und der schwache Dollar befeuern den Goldpreis.

FINANZMARKT USA

Anleger an der Wall Street befinden sich in Kauflaune. Im Handel verweist man auf niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten. Marktakteure sehen daher weitere Belege, dass die Inflation ihren Gipfel hinter sich gelassen hat. Denn bereits seit Sommer ist die Teuerung in den USA auf dem Rückzug. Die sinkende Inflation lässt unter Anlegern die Hoffnungen steigen, dass der Eifer der Fed bei den geldpolitischen Straffungen nachlässt. Oracle steigen um 1,2 Prozent. Der Softwarekonzern hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Moderna (+24%) meldet positive Studienergebnisse bei der Entwicklung eines auf mRNA-Biotechnologie basierenden Krebsimpfstoffs in Verbindung mit einem Mittel von Merck (+1,1%). Boeing hat erneut einen Grossauftrag eingefahren. Die Fluggesellschaft United Airlines will 100 Exemplare des Langstreckenfliegers 787 Dreamliner kaufen. Die Titel ziehen um weitere 1,0 Prozent an. Raytheon rücken um 1,2 Prozent vor. Das Board des Luft-, Raumfahrt- und Wehrtechnikunternehmens hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 6 Milliarden Dollar genehmigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit kräftigen Kursaufschlägen haben die Börsen die jüngsten US-Verbraucherpreise begrüsst. Ob die Daten die Grundlage für eine Jahresendrally bilden, entscheidet sich nach Einschätzung aus dem Handel aber erst mit der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Mittwoch. Bereits vor den US-Preisdaten lagen die Börsen gut im Markt. Wie erhofft hatte sich der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen in Deutschland gezeigt. Im Dezember wies er zwar noch ein kräftiges Minus, dies war jedoch eine deutliche Verbesserung zum Vormonat. Damit wurde die These von übertriebenen Rezessionsängsten erneut bestätigt, sagte ein Händler. Zinssensible Technologiewerte stellten mit 3,4 Prozent Plus den Hauptgewinner. SAP gewannen 1,5 Prozent - auch gestützt durch Oracle. Für Infineon ging es sogar 4,6 Prozent nach oben. Fraport gewannen nach Verkehrszahlen 1,3 Prozent. Die Nach-Corona-Erholung zeigte weiter einen kräftigen Anstieg der Passagierzahlen. Um 3,7 Prozent nach oben schossen Lufthansa nach ihrem erhöhten Ausblick für 2022.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Mo, 17:31h % YTD

EUR/USD 1,0628 +0,9% 1,0558 1,0530 -6,5%

EUR/JPY 143,73 -0,9% 145,34 144,76 +9,8%

EUR/CHF 0,9865 +0,0% 0,9871 1,0680 -4,9%

EUR/GBP 0,8590 +0,0% 0,8589 0,8585 +2,2%

USD/JPY 135,23 -1,6% 137,65 137,52 +17,5%

GBP/USD 1,2372 +0,9% 1,2293 1,2261 -8,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9621 -0,4% 6,9835 6,9929 +9,6%

Bitcoin

BTC/USD 17.722,21 +3,3% 17.214,65 17.005,42 -61,7%

Der Dollar gerät mit der Aussicht auf weniger deutlich steigende Zinsen unter Druck, der Dollarindex verliert 1,2 Prozent - der Euro legt entsprechend zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den meisten Börsen bewegten sich die Kurse leicht nach oben oder unten. Im Fokus der Anleger stand vor allem die US-Zinspolitik. Mit Spannung wurden die US-Verbraucherpreise für November erwartet, von denen man sich Aufschlüsse über den weiteren Zinskurs der Fed erhofft. Im Vorfeld der anstehenden US-Preisdaten "steigt der Optimismus im Zusammenhang mit der Debatte darüber, ob die Fed eine weiche Landung der Wirtschaft herbeiführen kann", so ein Börsianer. Nach deutlichen Vortagesverlusten ging es an der Börse in Hongkong im späten Handel um 0,8 Prozent nach oben. Nachdem die Behörden einige Corona-Massnahmen aufgehoben haben, steige die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung Chinas, hiess es. Gleichzeitig hielt sich am Markt die Sorge vor einer Zunahme an Corona-Infektionen. Der Schanghai-Composite gab leicht nach. In Tokio rückte der Nikkei-Index indessen vor. MonotaRO büssten 7,3 Prozent ein, nachdem sich das Umsatzwachstum im Jahresvergleich verlangsamt hat. In Südkorea ging der Kospi nahezu unverändert aus dem Handel. Die Aktie des Bauausrüstungs- und Maschinenkonzerns Hyundai Doosan Infracore stiegen um 4,6 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von Motoren erhalten hat. Die Aktie des Videospielentwicklers NCsoft brach um 8,0 Prozent ein - belastet von Sorgen über die gleichzeitige Markteinführung neuer Spiele durch Wettbewerber. In Sydney legten Bankenwerte zwischen 1,0 und 2,4 Prozent zu, nachdem die regionale Bendigo & Adelaide Bank einen unerwartet guten Geschäftsbericht vorgelegt hatte. Bendigo & Adelaide sprangen um 6,9 Prozent nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

LINDE

Die Aktionäre des Gasekonzerns Linde sollen am 18. Januar über den Rückzug von der Frankfurter Börse entscheiden. Das DAX-Unternehmen hat für diesen Tag zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Zur Abstimmung steht eine Reorganisation, die zum Delisting der Linde-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse führen würde. Linde hatte das Vorhaben, das die Gründung einer neuen Holdinggesellschaft vorsieht, im Oktober angekündigt.

MERCK

will zusammen mit dem japanischen Startup Synplogen die "effiziente Entwicklung, Herstellung und Prüfung viraler Vektoren für die Gentherapie in Japan" vorantreiben. Eine "unverbindliche Absichtserklärung" sei unterzeichnet worden, teilt die Darmstädter Merck KGaA mit.

CHERRY

wird ab sofort als Societas Europaea (SE) firmieren. Wie der Hersteller von PC-Eingabegeräten mitteilte, wurde die am 8. Juni von der Hauptversammlung beschlossene Rechtsformänderung mit der Eintragung ins Handelsregister abgeschlossen. Das dualistische Verwaltungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat bleibt erhalten.

THYSSENKRUPP

Mehrere Finanzinvestoren sprechen nach Informationen des Handelsblatts mit Thyssenkrupp über einen Einstieg in den Marineschiffbau. Vertreter von Private-Equity-Fonds seien an das Management von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) herangetreten, um eine mögliche Beteiligung auszuloten, schreibt die Zeitung und beruft sich auf Insider. Die Gespräche befänden sich in einer frühen Phase. "Es wird sondiert, nicht konkret verhandelt", sagte eine Person aus dem Kreis.

VANTAGE TOWERS

Das Übernahmevehikel Oak Holdings GmbH hat das angekündigte freiwillige Übernahmeangebot für Vantage Towers nach der Genehmigung durch die Finanzaufsicht Bafin veröffentlicht und damit den Startschuss für die Transaktion gegeben. Wie die Gesellschaft mitteilte, können die Aktionäre des Funkturmbetreibers ihre Anteile bis zum 10. Januar andienen. Die Annahmefrist beginnt am Dienstag. Vodafone hatte im November angekündigt, seine Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent an Vantage Towers in ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit den Investoren Global Infrastructure Partners LLC (GIP) und KKR & Co. einzubringen.

MODERNA

Ein massgeschneiderter Impfstoff von Moderna in Kombination mit einem Krebsmedikament von Merck & Co. kann nach einer Hautkrebsoperation das Wiederauftreten des malignen Melanoms verhindern. Bei einer klinischen Studie mit 150 Patienten habe die Kombinationsbehandlung des Impfstoffs mit dem Krebsmittel Keytruda im Ergebnis das Risiko von Rückfall oder Tod um 44 Prozent reduziert, wie beide Unternehmen mitteilten.

