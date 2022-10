LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.24 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.604,51 -0,02% -16,14%

Stoxx50 3.508,53 +0,06% -8,12%

DAX 13.211,23 +0,12% -16,83%

FTSE 7.073,69 +0,25% -4,45%

CAC 6.244,03 -0,51% -12,71%

DJIA 32.155,22 +0,99% -11,51%

S&P-500 3.822,24 -0,22% -19,80%

Nasdaq-Comp. 10.843,07 -1,17% -30,69%

Nasdaq-100 11.239,72 -1,46% -31,13%

Nikkei-225 27.345,24 -0,32% -5,02%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 140,63 +185

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,48 87,91 +1,8% +1,57 +28,1%

Brent/ICE 97,02 95,69 +1,4% +1,33 +31,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 108,48 104,32 +4,0% +4,16 +52,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.660,20 1.664,78 -0,3% -4,58 -9,3%

Silber (Spot) 19,48 19,65 -0,8% -0,17 -16,4%

Platin (Spot) 962,65 955,38 +0,8% +7,28 -0,8%

Kupfer-Future 3,56 3,57 -0,5% -0,02 -19,6%

Die Ölpreise legen aufgrund der starken BIP-Daten zu und bauen damit ihre Gewinne aus der laufenden Woche etwas aus.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Uneinheitlich - Neue Quartalszahlen lagen überwiegend auf der freundlichen Seite. Das BIP zum dritten Quartal fiel zwar besser aus als erwartet, was Zinssorgen befeuern könnte. Doch ein zugleich veröffentlichter Preisindex signalisierte langsameren Preisdruck. Damit kommen wieder vage Hoffnungen auf eine weniger straffe Geldpolitik auf. Caterpillar (+8,2%) hat aufgrund starker Nachfrage einen höheren bereinigten Gewinn vorzuweisen. Die Honeywell-Aktie (+3,4%) wird von einem erhöhten Ausblick getrieben. Auch Merck & Co (+1,8%) hat nach starken Umsatz- und Gewinnkennziffern die Prognose angehoben. Allerdings sank der Nettogewinn deutlich. McDonald's (+3,2%) hat mit höherpreisigem Angebot den Umsatz in den USA angekurbelt. Vor Börsenstart wurde das BIP für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Meta-Aktie reagiert mit einem Kurseinbruch um 23 Prozent auf den Zahlenausweis. Der Facebook-Mutterkonzern hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen. Die Ford-Aktie steigt um 1 Prozent. Eine Abschreibung in Milliardenhöhe hat den US-Autobauer im dritten Quartal in die Verlustzone gedrückt, bereinigt schnitt der Konzern aber besser als erwartet ab. Zweitstärkster Wert im Dow sind Boeing mit plus 6 Prozent. Nachdem die Titel am Mittwoch in Reaktion auf die enttäuschenden Geschäftszahlen des Flugzeugherstellers kräftig nachgegeben hatten, setzen Anleger nun auf positive Nachrichten auf der Investorenveranstaltung am 2. November.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q (22:30 Telefon- und Webcast Call)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Behauptet - Wie an der Börse im Vorfeld erwartet, gab es von der EZB den Jumbo-Zinsschritt um 75 Basispunkte. Zudem schraubt die Notenbank an der Ausgestaltung der Langfristtender, was erwartet wurde, wenn auch nicht in dieser Form. Der DAX holte zuvor gesehene Verluste auf. Die Aktie des als zinssensitiv geltenden Immobilienkonzerns Vonovia legte um 4,9 Prozent zu. Eine Wertberichtigung brachte der Credit Suisse einen Milliardenverlust ein. Ausserdem beschloss die schweizerische Grossbank einen tiefgreifenden Konzernumbau. Die Aktien brachen nach dem Strategie-Update um 18,6 Prozent ein. Für AB Inbev ging es nach besseren Quartalszahlen dagegen gleich um 5,9 Prozent nach oben. Für den Sektor der Öl - und Gaswerte ging es um 3,5 Prozent nach oben, für Shell nach Zahlen um um 5,5 Prozent. Zu den schwächeren Sektoren in Europa gehörten die Technologiewerte, die um 1,7 Prozent nachgaben. Aus dem Sektor hat Nemetschek Zahlen vorgelegt, die Aktie stürzte um 6,9 Prozent ab. Im dritten Quartal kletterten Umsatz und Ergebnis, die Margen gaben aber nach. Daimler Truck (+2,7%) profitierten von besser als erwartet ausgefallenen Drittquartalszahlen. Beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf monierten Händler, dass der Ausblick zu konservativ sei, die Titel sanken um 3,5 Prozent. Durchwachsen fielen auch die Quartalszahlen der Software AG (-6,9%) aus. Bei Lufthansa (+3,2%) stützte unter anderem der Ausblick. Hellofresh (-6,2%) hat im dritten Quartal trotz steigender Umsätze operativ und unter dem Strich deutlich weniger verdient. Bei Wacker Chemie (-0,3%) fielen die Quartalszahlen schwächer aus, der Umsatz lag nur leicht, die Ergebnisseite dagegen deutlich unter den Prognosen. SMA Solar gewannen mit einem angehobenen Ausblick 12,8 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:50 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9985 -1,0% 1,0063 1,0068 -12,2%

EUR/JPY 145,70 -1,3% 146,56 147,56 +11,3%

EUR/CHF 0,9882 -0,6% 0,9940 1,0146 -4,8%

EUR/GBP 0,8625 -0,6% 0,8678 0,8676 +2,7%

USD/JPY 145,93 -0,3% 145,64 146,55 +26,8%

GBP/USD 1,1577 -0,4% 1,1595 1,1604 -14,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2450 +0,7% 7,2255 7,1887 +14,0%

Bitcoin

BTC/USD 20.587,25 -0,8% 20.755,74 20.877,02 -55,5%

Der Dollar legt gegen den Euro mit der EZB-Zinsentscheidung zu. Zwar fiel die Zinserhöhung mit 75 Basispunkten aus wie erwartet, doch der "weniger aggressive" Ton deutet für Neil Wilson von markets.com darauf hin, dass weniger Zinserhöhungen erforderlich seien. Der Euro ist wieder unter die Parität gefallen und notiert nun bei etwa 0,9990 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Teilnehmer verwiesen auf die leicht negativen Vorgaben von der Wall Street, wo vor allem die Werte aus dem Technologiesektor nach schwachen Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet unter Druck standen. Dazu kamen nachbörslich schwache Quartalsergebnisse der Facebook-Mutter Meta. Ein Plus wies der Hang-Seng-Index in Hongkong auf, der im späten Handel um 0,8 Prozent zulegte. Der Kospi in Seoul gewann 1,7 Prozent. Hier sorgten besser als erwartet ausgefallene Wachstumsdaten für Kauflaune. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics legten trotz schwacher Geschäftszahlen für das dritte Quartal um 0,2 Prozent zu. Für den Nikkei-225 ging es um 0,3 Prozent nach unten. Hier belasteten kräftige Abgaben der Canon-Aktie, die nach enttäuschenden Quartalszahlen des Unternehmens 6,0 Prozent einbüsste. Der Schanghai-Composite verlor 0,6 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel nach den jüngsten Aussagen auf dem Volkskongress der KP. Daneben stünden der weitere Verlauf der Berichtssaison und die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche im Fokus. Hier wird erneut mit einer Anhebung um 75 Basispunkte gerechnet. Der S&P/ASX 200 in Sydney rückte um 0,5 Prozent vor und verzeichnete damit bereits den vierten Handelstag in Folge ein Plus. Vor allem die Minen- und Rohstoffwerte waren gesucht.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Die Bundesregierung

prüft aktuell eine Übernahme der Chip-Fertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos durch den schwedischen Konkurrenten Silex, Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics. Die Prüfungen dauerten aktuell an und seien noch nicht abgeschlossen, hiess es am Donnerstag gegenüber AFP aus Regierungskreisen.

SMA Solar Technology

hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 angehoben. Die neue Prognose sieht ein EBITDA von 60 bis 75 Millionen Euro vor, nachdem SMA hier bislang 10 bis 60 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte.

Als Gründe für die Prognoseanhebung nennt der Vorstand den weiterhin hohen Auftragseingang und eine sich sukzessive verbessernde Versorgung mit elektronischen Bauteilen, die im vierten Quartal zu einer über den bisherigen Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung führen sollten.

Knorr-Bremse

investiert in den chinesischen E-Motor-Anbieter Bobang und erhält im Gegenzug einen Unternehmensanteil von ca. 13 Prozent. Die Investition stärke die Position von Knorr-Bremse als Anbieter von Brems- und Lenkungssytemen für Nutzfahrzeuge durch den Ausbau der E-Motor-Kompetenzen und baue die Wettbewerbsfähigkeit weiter aus, erklärte das Unternehmen.

Danone

hat ihre Prognose für das Jahr 2022 angehoben, nachdem der Umsatz im dritten Quartal dank höherer Preise über den Erwartungen gelegen hat. Der französische Hersteller von Joghurts, abgefülltem Wasser und Säuglingsnahrung erzielte zwischen Juli und September einen Umsatz von 7,33 Milliarden Euro, 9,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Altria

hat im dritten Quartal weniger verdient als erwartet. Die gestiegenen Benzinpreise und die hohe Inflation belasteten die Ausgaben für Tabakprodukte. Zwar erzielte die Altria Group Inc einen Nettogewinn von 224 Millionen US-Dollar oder 12 Cent je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 2,72 Milliarden oder 1,48 Dollar je Anteil im Vorjahresquartal.

Caterpillar

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 12:25 ET (16:25 GMT)