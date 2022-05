LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Dänemark waren die Börsen geschlossen. In den USA findet nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

MONTAG: In den USA ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Memorial Day.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.07 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.808,86 +1,83% -11,39%

Stoxx50 3.674,51 +1,29% -3,77%

DAX 14.462,19 +1,62% -8,96%

FTSE 7.585,46 +0,27% +2,44%

CAC 6.515,75 +1,64% -8,91%

DJIA 32.977,47 +1,04% -9,25%

S&P-500 4.129,65 +1,77% -13,36%

Nasdaq-Comp. 12.045,93 +2,60% -23,00%

Nasdaq-100 12.596,44 +2,60% -22,82%

Nikkei-225 26.781,68 +0,66% -6,98%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 153,76 +37

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,53 114,09 +0,4% 0,44 +57,4%

Brent/ICE 118,59 117,40 +1,0% 1,19 +56,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.854,55 1.850,50 +0,2% +4,05 +1,4%

Silber (Spot) 22,06 22,02 +0,2% +0,04 -5,4%

Platin (Spot) 957,37 952,95 +0,5% +4,42 -1,4%

Kupfer-Future 4,30 4,26 +1,0% +0,04 -3,4%

Die Ölpreise tendieren nach den kräftigen Vortagsgewinnen seitwärts.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Fester - Das am Mittwoch im Späthandel veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai entpuppt sich mehr und mehr als eine Art Brustlöser. Dow & Co scheinen seitdem kaum noch ein Halten zu kennen. Nach den noch etwas zaghaften Gewinnen am Mittwoch und der dynamischen Aufwärtsbewegung am Donnerstag geht es am Freitag praktisch ungebremst weiter nach oben. Am Aktienmarkt führen Auto- und Halbleiterwerte die Gewinnerliste an mit Pluszeichen bei den jeweiligen Subindizes von 5,2 bzw. 3,1 Prozent. Bei Einzelwerten sorgen Geschäftszahlen für Bewegung. Dell verteuern sich um 11,7 Prozent, nachdem der Computerbauer einen Gewinnanstieg und einen Rückgang bei einigen operativen Kosten gemeldet hat. Ulta Beauty gewinnen knapp 10 Prozent. Die Kosmetikkette hat nach unerwartet starken Geschäftszahlen die Prognose angehoben. Derweil hat Gap einen Verlust ausgewiesen, die Aktie der Bekleidungskette verbilligt sich um gut 3 Prozent. Workday gehen um 7,4 Prozent in die Knie. Das Softwareunternehmen hat im zurückliegenden Quartal den Verlust verdoppelt. Marvell Technology klettern dagegen um 4,7 Prozent. Der Halbleiterkonzern überzeugte vor allem mit dem Ausblick. Mit Costco Wholesale hat ein weiteres Unternehmen aus dem Handelsbereich besser abgeschnitten als vorausgesagt ab. Der Kurs des Grosshändlers legt um 0,9 Prozent zu. Er war am Vortag aber bereits um 5,6 Prozent gestiegen.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr fest - "Die Risikobereitschaft nimmt zu", sagte ein Marktteilnehmer. Jürgen Molnar von Robomarkets machte die Erholung an zwei Gründen fest: Zum einen wirke das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank nach, in dem diese eine "umsichtige" geldpolitische Straffung angekündigt habe. Daneben verwies er auf Lockerungen bei den Lockdowns in China. Angeführt wurde der Kursaufschwung von den zuletzt gebeutelten Titeln aus dem Technologie-Bereich, den Einzelhandelstiteln und den ebenfalls stark zurückgekommenen Aktien der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Dagegen gaben die Aktien der Energieversorger und auch die Titel der Öl - und Gasindustrie nach. Sie verloren etwa 1 Prozent. Grossbritannien hat am Donnerstag eine Energieabgabe in Höhe von 25 Prozent für Offshore-Erdöl und Erdgasförderung auf den Weg gebracht. Hersteller von Luxusgütern waren stark gefragt. "Sie profitieren von der Hoffnung auf ein Ende der Lockdowns in China", so ein Händler. Im DAX erholten sich Vonovia um 4,4 Prozent. Goldman Sachs hat zwar das Kursziel laut Händlern gesenkt, das Haus habe den Immobilientiteln aber als "Conviction Buy" bestätigt. Angeführt wurde die Liste von Sartorius, die sich um 5,9 Prozent erholten. Infineon zogen um 4,6 Prozent an. Auf der Verliererseite stachen RWE und Eon mit Abschlägen von 2 bis 3 Prozent heraus. Henkel gaben 1,7 Prozent ab, Jefferies hat die Aktie des Chemiekonzerns auf Halten von Kaufen heruntergenommen. Die Aktie von VW konnte mit einem geringen Plus von 0,6 Prozent ebenfalls nicht mit dem DAX mithalten. Die Softwareprobleme im VW-Konzern könnten einem Bericht im Manager Magazin zufolge mehr Zeit und Geld kosten als bislang angenommen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Uhr Do, 23:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0706 -0,2% 1,0754 1,0728 -5,8%

EUR/JPY 136,16 -0,2% 136,35 136,40 +4,0%

EUR/CHF 1,0253 -0,4% 1,0301 1,0294 -1,2%

EUR/GBP 0,8488 -0,3% 0,8508 0,8509 +1,0%

USD/JPY 127,16 +0,0% 126,78 127,11 +10,5%

GBP/USD 1,2614 +0,1% 1,2641 1,2603 -6,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7164 -0,8% 6,7542 6,7657 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 28.760,07 -2,7% 28.660,45 29.492,07 -37,8%

Der Dollar ist angesichts der guten Stimmung als sicherer Hafen derzeit nicht gesucht. Der Dollarindex ist fast unverändert.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fest - Allgemein für Erleichterung hatte in den USA das jüngste Protokoll der US-Notenbanksitzung gesorgt. Investoren sprachen von Signalen, dass die Fed ihr zunächst aggressives Vorgehen gegen die hohe Inflation anschliessend überdenken könnte. Positiv wurden aber auch überraschend gute Quartalsergebnisse aus dem US-Einzelhandelsektor aufgenommen. Darüber hinaus zeigten sich Entspannungssignale im Verhältnis zwischen den USA und China. Laut US-Aussenminister Antony Blinken werden die USA China nicht in seiner wirtschaftlichen Entwicklung hindern. Dennoch hinkte der Schanghai-Composite mit einem mageren Aufschlag hinterher - auch Shenzhen und das Startup-Segement ChiNext bewegten sich kaum. Zu den zuletzt trüben Konjunkturaussichten in China gesellten sich nun schwache Daten zur Gewinnentwicklung in der chinesischen Industrie. Die Schliessungen im Zuge von Covid-19 in Schanghai und anderen Städten zeigten ihre Spuren, hiess es. In Hongkong kam der HSI im Verlauf wieder zurück und zeigte sich im späten Geschäft 2 Prozent fester. Die Aufschläge waren breit gefächert: Alibaba sprangen nach Zahlenausweis um 11,2 Prozent, Wuxi Biologics um 7,4 und Li Ning um 6,9 Prozent. Der HSI-Technologiesektor gewann 4,5 Prozent. Für die Papiere von Baidu ging es um 14,9 Prozent aufwärts - insgesamt übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten. Der Nikkei-225 kletterte in Tokio um 0,7 Prozent aufwärts - gestützt von Elektronik- und Logistikwerten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Neuer Produktionsvorstand: Infineon erhöht das Investitionstempo

Der Chip-Hersteller Infineon will seine Fertigungskapazitäten deutlich schneller ausbauen als bisher. "Künftig werden wir alle zwei, drei Jahre über eine grosse Investition entscheiden", sagte der neue Produktionsvorstand Rutger Wijburg dem Handelsblatt. In der Vergangenheit habe der DAX-Konzern lediglich alle vier, fünf Jahre eine neue Fabrik errichtet.

Ministerium verwehrt VW Garantien für Investitionen in China - Bericht

Das Bundeswirtschaftsministerium hat dem Volkswagen-Konzern laut einem Medienbericht Garantien für neue Investitionen in China verwehrt. "Aus menschenrechtlichen Gründen" habe man erstmals "vier Anträgen eines Unternehmens auf Verlängerung von Investitionsgarantien" nicht stattgegeben, sagte eine Ministeriumssprecherin dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

ADV: Fluggastzahlen erreichen zwei Drittel des Vorkrisenniveaus

Dank eines starken Osterreiseverkehrs haben die Passagierzahlen an deutschen Flughäfen im April fast zwei Drittel des Vorkrisenniveaus erreicht - und der Nachfragetrend hält an. Landesweit nutzten im vergangenen Monat 13,6 Millionen Menschen die Drehkreuze in Deutschland, wie der Flughafenverband ADV mitteilte. Während im Europa-Verkehr 71,3 Prozent des Niveaus im Jahr 2019 erreicht wurden, waren es im Interkontinentalverkehr 61,6 Prozent.

Immersion verklagt Meta wegen Patentverletzung

Das US-Technologieunternehmen Immersion Corp. hat bei einem Gericht in Texas eine Patentrechtsklage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta eingereicht. Immersion wirft der Meta Platforms Inc vor, dass deren Augmented- und Virtual-Reality-Systeme, einschliesslich Meta Quest 2, sechs Immersion-Patente verletzen, die verschiedene Anwendungen haptischer Effekte oder des Tastsinns abdecken.

Reckitt treibt Verkauf der Babynahrungssparte in den USA voran - Kreise

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser treibt den milliardenschweren Verkauf seines Geschäftes mit Säuglingsnahrung voran, während auf dem wichtigen US-Markt ein gravierender Mangel herrscht. Der Konzern hat im vergangenen Monat einen Verkaufsprozess für das Geschäft eingeleitet und in dieser Woche wurden die Erstrundenangebote abgegeben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

