LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG, 17.JANUAR: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Erwachsenwerdens geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:29 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.305,83 -0,44% +0,17%

Stoxx50 3.816,62 -0,17% -0,05%

DAX 15.947,74 -0,65% +0,40%

FTSE 7.485,28 +0,47% +0,89%

CAC 7.219,48 -0,42% +0,93%

DJIA 36.291,84 +0,15% -0,13%

S&P-500 4.685,44 -0,23% -1,69%

Nasdaq-Comp. 14.972,71 -0,72% -4,30%

Nasdaq-100 15.625,13 -0,89% -4,26%

Nikkei-225 28.478,56 -0,03% -1,09%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 170,01 -37

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,84 79,46 -0,8% -0,62 +4,8%

Brent/ICE 81,71 81,99 -0,3% -0,28 +4,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.793,01 1.790,00 +0,2% +3,01 -2,0%

Silber (Spot) 22,26 22,20 +0,3% +0,06 -4,5%

Platin (Spot) 958,00 971,28 -1,4% -13,28 -1,3%

Kupfer-Future 4,39 4,35 +0,9% +0,04 -1,6%

Die Ölpreise kommen seit den US-Arbeitsmarktdaten, die für eine straffere Geldpolitik sprechen, zurück, wenn auch bislang eher moderat. Höhere Zinsen könnten die Ölnachfrage dämpfen, so die Überlegung. Auf der anderen Seite stützt der schwächere Dollar, weil er Öl und andere Rohstoffe und auch das Gold für Anleger aus dem Nicht-Dollarraum billiger macht.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Leichter - Der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember hat die Sorgen erhöht, dass es rascher zu einer ersten Zinserhöhung durch die US-Notenbank kommen könnte. Etwas stützend wirkt aber die Erwartung, dass die US-Wirtschaft robust genug ist, auch Zinserhöhungen zu überstehen, ohne dass das Wachstum abgewürgt wird. Vor allem die Nasdaq-Indizes mit vielen stark zinsreagiblen Wachstumsaktien geben mit den weiter steigenden Marktzinsen erneut deutlicher nach. Am Aktienmarkt fällt der Kurs von T-Mobile US um 5,4 Prozent. Die Tochter der Deutschen Telekom hatte trotz eines kräftigen Wachstums der Neukundenzahl im vierten Quartal 2021 die Erwartungen des Marktes leicht verfehlt. Gamestop gewinnen 4,0 Prozent. Informanten zufolge will das Unternehmen einen Online-Marktplatz zum Vertrieb nicht ersetzbarer digital geschützter Objekte aufbauen und auch im Geschäft mit Kryptowährungen mitspielen. Angeboten werden sollen demnach beispielsweise Avatar-Outfits und Waffen in digitalisierter Form.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - Der fortgesetzte Anstieg der Inflation in Europa machte die Anleger vorsichtig. Hinzu kam eine Entwicklung am US-Arbeitsmarkt, die den Straffungskurs der US-Notenbank stärkt. Damit zeichnet sich ab, dass die Zinsen weiter steigen dürften, was vor allem ungünstig ist für hoch bewertete Technologiewerte. Finanzwerte profitieren dagegen aktuell von dem höheren Zinsniveau. Im Euroraum ist die Inflationsrate im Dezember entgegen den Erwartungen weiter gestiegen auf nun 5,0 Prozent und den höchsten Wert seit Beginn der Währungsunion. Damit steht laut den Marktstrategen der Helaba die EZB weiter unter Druck, Massnahmen dagegen zu ergreifen, wie sie beispielsweise in den USA längst auf dem Weg sind. Banken- und Versicherungswerte lagen vorne (je +1%), wenn auch mit klarem Abstand zum Tagessieger der Rohstoffaktien(+1,9%). Dass auch der Stoxx-Technologie-Subindex (-0,1%) nur knapp im Minus schloss, war der STMicro-Aktie zu verdanken. Sie gewann 6,6 Prozent, nachdem der Umsatz im vierten Quartal sowohl die Konsensschätzung als auch die Unternehmensprognose übertroffen hatte, wie Citi die vorläufigen Zahlen des Chipherstellers bewertete. Nach Eckdaten zum vierten Quartal verteuerten sich Shell um 0,9 Prozent. Die Zahlen verfehlten laut der ING die Markterwartungen. Allerdings bestätigte Shell den geplanten Aktienrückkauf im Volumen von 5,5 Milliarden Dollar.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1357 +0,5% 1,1303 1,1307 -0,1%

EUR/JPY 131,31 +0,3% 131,04 130,92 +0,3%

EUR/CHF 1,0435 +0,2% 1,0418 1,0399 +0,6%

EUR/GBP 0,8363 +0,2% 0,8346 0,8352 -0,5%

USD/JPY 115,63 -0,2% 115,94 115,78 +0,5%

GBP/USD 1,3580 +0,3% 1,3542 1,3539 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3840 -0,2% 6,3802 6,3933 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 41.897,72 -3,0% 41.377,44 42.899,19 -9,4%

Trotz weiter steigender Zinsen in den USA im Zuge sich verfestigender Erwartungen an rasch steigende US-Leitzinsen angesichts der weiter zu hohen Inflation, legt der Euro deutlich zu. Der Dollar-Index gibt um 0,4 Prozent nach. Marktbeobachter verweisen dazu auf die neuesten Inflationsdaten aus der Eurozone, die im Dezember überraschend nochmals zulegten und 5,0 Prozent über Vorjahr lagen. Damit nehme der Druck auf die EZB zu, gegenzusteuern. Anders als andere Notenbanken wie die Fed in den USA oder die Bank of England hielt die EZB bislang die Füsse still und hofft darauf, dass die Inflationsraten auch ohne ihr Zutun wieder sinken.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Am Markt dominierte gespanntes Warten auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA für Dezember, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung unter der Woche die Aktien stark belastende Zinserhöhungssorgen ausgelöst hatte. Je nachdem, wie der Bericht ausfällt, würde er diese Spekulationen befeuern oder vielleicht entschärfen. In Seoul legten Samsung um 1,8 Prozent zu nach überzeugend ausgefallenen vorläufigen Viertquartalszahlen. Davon profitierten auch SK Hynix (+1,6%). LG Electronics schlossen 1,9 Prozent höher im unmittelbaren Vorfeld der Bekanntgabe vorläufiger Eckdaten für das vierte Quartal. In Tokio bremsten vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende Pandemie-Sorgen. Wegen hoher Covid-19-Fallzahlen erwägt die japanische Regierung, in einigen Präfekturen die Öffnungszeiten der Restaurants einzuschränken. Gesucht waren dort aber Bankenwerte, die von der Aussicht auf steigende US-Zinsen profitierten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

GRIFOLS /BIOTEST

Die spanische Grifols ist mit ihrem Übernahmeangebot für Biotest erfolgreich. Das Unternehmen hat Zugriff auf rund 95,55 Prozent der Stimmrechte und rund 47,77 Prozent des Grundkapitals von Biotest. Grifols will die übrigen Eigentümer der Stammaktien über einen Squeeze-out aus dem Unternehmen drängen. Für die Vorzugsaktien der Biotest AG gilt dies nicht.

ASML

hat einen Teil der Produktion in einer Berliner Fabrik wegen eines Brandes unterbrechen müssen. "Das Feuer betraf einen Teil des Produktionsbereichs der Waferklemme, ein Modul unserer EUV-Anlagen", so das Unternehmen. Das Unternehmen sei aber noch dabei, die genauen Schäden zu ermitteln.

BANCA CARIGE

Bei der derzeit mehrheitlich dem italienischen Staat gehörende Bank sind mehrere vorläufige, unverbindliche Angebote eingegangen. Italiens Einlagensicherungsfonds (FITD) will die Angebote nun eingehend prüfen bis zur Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag.

