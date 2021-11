LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

Am Ölmarkt werden nach dem jüngsten Preisanstieg Gewinne mitgenommen. Übergeordnet stützt jedoch die Erwartung, dass die Opec+-Staaten trotz der steigenden Nachfrage ihre Fördermengen nicht erhöhen werden. Ansonsten warten die Akteure auf Daten zu den US-Ölvorräten, die zunächst vom Branchenverband API am späten Dienstag und am Mittwoch von der staatlichen Energy Information Administration veröffentlicht werden.

Gold gibt nach dem Anstieg des Vortages etwas ab. Die Aussicht auf geldpolitische Straffungen und auch der steigende Dollar drücken.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Gut behauptet - Die drei wichtigsten Indizes erreichten im Verlauf Rekordhochs. Offenbar verliert die zweitägige Sitzung der US-Notenbank ihren Schrecken. Denn es gilt als sicher, dass die Fed am Mittwoch ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe verkünden wird und damit den Einstieg in geldpolitische Straffungen wagt. Die Agenda der Konjunkturdaten ist leer, desto mehr Aufmerksamkeit erhält die Bilanzsaison. Gut kommt bei Anlegern an, dass der Pharmakonzern Pfizer (+4,4%) seine Umsatzprognose erhöht hat. Im Sog von Pfizer rücken die Aktien des deutschen Entwicklungspartners Biontech um 3,3 Prozent vor. Noch euphorischer fällt die Reaktion auf die Geschäftszahlen von Under Armour (+17,2%) aus. Der Sportartikelhersteller hat sich ebenfalls ehrgeizigere Ziele gesetzt. Der Autovermieter Avis Budget meldet Rekordgewinne und -umsätze. Dies erklärt aber nicht die Kursexplosion von aktuell 100 Prozent, es waren sogar schon 200 Prozent. Der heftige Kursanstieg erinnert an die sogenannten "Meme-Aktien", die in den sozialen Medien hochgejubelt wurden - oft ohne fundamentale Gründe. Beobachter sprechen zudem von massiven Eindeckungen von Leerverkaufspositionen. Licht und Schatten enthalten die Zahlenausweise der Düngemittelhersteller Mosaic (-10,4%) und Nutrien (-3,9%). Mosaic steigerte zwar den Umsatz kräftig und kehrte in die Gewinnzone zurück, verfehlte aber dennoch die Konsensschätzungen. Nutrien überzeugte dagegen trotz einer neuerlichen Ausblickanhebung nicht. Arista schiessen um 21,3 Prozent empor. Der Netzwerkhersteller verbuchte besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen und überraschte mit einem üppigen Aktienrückkauf sowie Plänen zu einem Aktiensplit. Bei Tesla (-2,5%) belasten Aussagen von CEO Elon Musk, wonach es noch keinen Grossauftrag von Hertz gibt. Rogers haussieren um knapp 30 Prozent, DuPont übernimmt die Gesellschaft für 5,2 Milliarden Dollar. DuPont steigen indes um 5,1 Prozent - auch gestützt von überzeugenden Drittquartalszahlen. Den gesenkten Ausblick verzeihen Anleger.

Am Rentenmarkt fallen die Renditen. Anleger führen ihre Wetten über Ausmass und Tempo der geldpolitischen Straffungen zurück, heisst es.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

21:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Für gute Stimmung sorgten einerseits gute Quartalszahlen und höhere Ausblicke wie von Hellofresh. Daneben kauften Anleger defensive Wachstumstitel aus den Sektoren Pharma sowie Nahrungsmittel und Getränke. Ihre Stoxx-Branchenindizes markierten neue Allzeithochs. "Das sind Umschichtungen langfristig orientierter strategischer Investoren aus Bonds", so ein Marktteilnehmer. Bei Rohstoff- und den Ölaktien kam es nach der Rally der vergangenen Monate zu Gewinnmitnahmen. Wie es am Markt hiess, sind nun sowohl die geldpolitische Wende in den USA als auch eine Zinserhöhung in England an den Märkten eingepreist. Politisches Thema war der Weltklimagipfel in Glasgow. Das wachstumsstarke Indien will deutlich später als die Industriestaaten erst 2070 ausstossneutral werden und fordert rund 1 Billion Dollar an Hilfen für Schwellenländer. Damit zeichnet sich Konfliktpotenzial zwischen Industrie- und Schwellenländern ab. Am Aktienmarkt kamen die Kurse der Wind- und Sonnenenergiehersteller merklich zurück, Vestas und Nordex deutlicher um rund 4 Prozent, Siemens Energy um 2,1 und Siemens Gamesa um 3,2 Prozent. Auch SMA Solar (-2,6%) wurden verkauft. Auf der anderen Seite gewannen Diageo 1,6 Prozent und Pernod 1,2 Prozent. Beide Titel schlossen auf neuen Rekordständen. Genauso Merck, die als Impftstoffzulieferer von höheren Prognosen von Pfizer profitierten. Hellofresh gewannen nach Erhöhung der Umsatzprognose gut 17 Prozent. Siemens (+3%) profitierten von guten Zahlen von Rockwell Automation. Gut kamen ferner die Zahlen von Fresenius (+2,2%) und FMC (+1%) an. In der dritten Reihe stiegen Sixt im Sog von Avis Budget um gut 9 Prozent. Shop Apotheke stiegen um 4,5 Prozent. Die Baader-Analysten sprachen mit Blick auf Zahlen und Ausblick zwar von einer Enttäuschung, glauben aber weiter an ein exzellentes mittel- bis langfristiges Wachstumspotenzial der Online-Apotheke. Bei Flutter Entertainment (-7,7%) ging der Gewinn zurück, die Prognose wurde nach unten angepasst. Beim Container-Logistiker Moeller-Maersk ging es nach starken Zahlen zum dritten Quartal um 3,5 Prozent nach oben. Bei PVA Tepla (-5,9%) belastete die Abstufung auf Halten durch die Deutsche Bank. Amadeus Fire gaben nach schwachen Zahlen von Adecco 6,8 Prozent ab, Adecco verloren 4 Prozent.

Mit der Aussicht auf geldpolitische Straffungen steigt der Dollarindex um 0,1 Prozent. Der Euro verteidigt das am Montag zurückgewonnene Terrain. Bei der Commerzbank sieht man "keinen wirklichen Grund" für die Aufwärtsbewegung nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag. Möglicherweise sei der Markt noch immer unschlüssig, wie er die EZB-Sitzung vom Donnerstag interpretieren solle, meint Analystin You-Na Park-Heger.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Die Blicke waren auf diverse Notenbank-Entscheidungen gerichtet, allen voran die in den USA am Mittwoch. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat die Zinsen auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent belassen, glaubt aber, dass wichtige Bedingungen für eine Zinserhöhung - Vollbeschäftigung in Australien und eine Inflation, die sich nachhaltig innerhalb einer Bandbreite von 2 bis 3 Prozent bewegt - früher eintreten könnten als gedacht. Zuvor war die Notenbank davon ausgegangen, dass die Zinssätze bis 2024 nicht steigen werden. In Japan wurden nach dem kräftigen Plus vom Montag Gewinne mitgenommen. Die chinesischen Börsen profitierten derweil nicht nachhaltig von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit mit den USA. Deutlich im Plus zeigte sich der südkoreanische Aktienmarkt dank positiver Vorgaben der US-Börsen. Gewinne verzeichneten vor allem die Technologie-, Stahl- und Energiewerte. So stiegen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 2,3 Prozent und SK Hynix gewannen 0,9 Prozent. Die Titel des Energieunternehmens SK Innovation und des Batterie-Herstellers Samsung SDI legten um 3,8 bzw 1,1 Prozent zu. Hier wurden mit den Zahlen für das dritte Quartal die Markterwartungen jeweils übertroffen. Bei den Einzelwerten gehörten in Tokio TDK (+8,7%) und Kyocera (+5,3%) zu den grössten Gewinnern. Beide Unternehmen haben für das Geschäftsjahr ihre Ziele für Umsatz, Nettogewinn und Dividenden nach oben genommen. Dagegen verloren die Papiere des Pharmakonzerns Kyowa Kirin 6,4 Prozent, nachdem für den Neunmonatszeitraum ein Gewinnrückgang von 12 Prozent vermeldet worden war.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

