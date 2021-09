LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der norwegische Roboter-Spezialist Autostore Newco Ltd will in Oslo an die Börse. Der Börsengang soll mit neuen Aktien einen Bruttoerlös von etwa 315 Millionen US-Dollar einbringen. Zudem wollen bestehende Aktionäre wie Thomas H. Lee Partners LP mit aktuell 50,73 Prozent der Anteile und EQT AB mit derzeit 5,55 Prozent Anteilsscheine verkaufen.

Pfizer/Biontech wollen Zulassung von Covid-Impfstoff auch für Kinder

Die Pfizer Inc und die Biontech SE wollen in den kommenden Wochen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Covid-19-Impfstoff für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren beantragen. Entsprechende Anträge sich auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur und anderen Regulierungsbehörden geplant, wie die Unternehmen mitteilten.

