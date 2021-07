LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Infrastruktursparte von Goldman Sachs und der Pensionsfonds Ontario Municipal Employees Retirement System sollen zu einem Konsortium gehören, die eine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Amedes Holding GmbH kaufen wollen. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, werde der Wert des medizinisch-diagnostischen Dienstleisters aus Hamburg auf fast 1,9 Milliarden US-Dollar einschliesslich Schulden beziffert.

Hapag-Lloyd AG hebt Gewinnprognose nach starkem ersten Halbjahr an

Hapag-Lloyd hebt nach starken Steigerungen beim operativen Gewinn im ersten Halbjahr und anhaltend dynamischer Nachfrage nach Containertransporten die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.

Patrizia will Rechtsform in Europäische Gesellschaft ändern

Das Immobilienunternehmen Patrizia ändert seine Rechtsform von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Europäische Gesellschaft ("Societas Europaea" oder SE). Die Umwandlung soll bis 2022 eingeleitet werden.

Schaeffler-Finanzvorstand Klaus Patzak verlässt das Unternehmen

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler muss sich kurzfristig einen neuen Finanzvorstand suchen. Klaus Patzak habe den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er mit Wirkung zum 31. Juli 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden möchte. Der Aufsichtsrat habe der Trennung, die im gegenseitigen Einvernehmen erfolge, zugestimmt. Die Nachfolge soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Tui erzielt bei Hotelimmobilienverkauf rund 200 Mio Euro Buchgewinn

Der Touristikkonzern Tui hat den Verkauf seiner Minderheitsbeteiligung an einem Hotelimmobilienportfolio an die Familie Riu erfolgreich abgeschlossen und einen Buchgewinn von rund 200 Millionen Euro verbucht.

Abbvie erhöht nach starkem Quartal die Prognose

Der US-Biotechnologiekonzern Abbvie hat im zweiten Quartal dank der guten Entwicklung in seinem Immunologiegeschäft mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Bei den Gewinnaussichten für das Gesamtjahr wird das Unternehmen aus North Chicago im US-Bundesstaat Illinois zuversichtlicher.

Amazon muss für EU-Datenschutzverstösse 746 Mio Euro zahlen

Amazon.com muss wegen seiner Werbepraktiken in der Europäischen Union 746 Millionen Euro oder umgerechnet 887 Millionen Dollar zahlen - die bei weitem höchste Strafe, die je für einen Verstoss gegen Datenschutzrichtlinien verhängt wurde. Das Bussgeld, das Amazon in einer Mitteilung an die Börse öffentlich machte, wurde dem Online-Händler schon vor zwei Wochen von der luxemburgischen Datenschutzbehörde CNPD aufgebrummt.

Arcelormittal und Kanada investieren in Dekarbonisierungstechnologie

Arcelormittal und die kanadischen Regierung wollen zusammen fast 1,5 Milliarden US-Dollar in eine Technologie zur Dekarbonisierung investieren. Mit der Investition soll die Kohlenstoffemissionen im Dofasco-Werk von Arcelormittal in Hamilton in der Provinz Ontario bis Ende 2028 um rund 60 Prozent reduziert werden. Das Werk soll von der traditionellen Hochofen-Stahlerzeugung auf eine neue Methode umgestellt werden, die als Lichtbogenofen bezeichnet wird und eine deutlich geringere Kohlenstoffbilanz aufweist.

Caterpillar mit Umsatz- und Gewinnsprung im 2. Quartal

Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im zweiten Quartal seinen Nettogewinn verdreifacht und die Erwartungen übertroffen. Der Nettogewinn stieg auf 1,41 Milliarden Dollar oder 2,56 Dollar je Anteilsschein, verglichen mit 458 Millionen Dollar oder 84 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Deliveroo will Geschäft in Spanien aufgeben

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo peilt den Rückzug aus Spanien an. Deliveroo werde unter seinen Beschäftigten eine Umfrage über die Aufgabe des Geschäfts in Spanien starten. Sie soll bis Anfang September dauern. Die neue Arbeitsgesetzgebung im Land sei nicht der Grund, versicherte Deliveroo. Ab dem 12. August muss das Unternehmen Fahrerinnen und Fahrer fest einstellen und für sie Sozialabgaben zahlen.

Exxon Mobil im zweiten Quartal besser als erwartet

Exxon Mobil hat bei einem mehr als verdoppelten Umsatz im zweiten Quartal wieder tiefschwarze Zahlen geschrieben. Der Ölmulti verbuchte nach eigenen Angaben einen Nettogewinn von 4,69 Milliarden US-Dollar oder 1,10 Dollar pro Aktie, nach einem Verlust von 1,08 Milliarden Dollar oder 26 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

IAG verzichtet wegen Covid-Unsicherheiten weiter auf Ausblick

Die International Consolidated Airlines Group (IAG) sieht sich startklar, um von der wachsenden Nachfrage nach Flugreisen durch steigende Impfraten zu profitieren. Allerdings traut sich die Holding von British Airways, Iberia und Vueling derzeit noch keine Prognose für das Gesamtjahr zu.

Procter & Gamble warnt vor Kosten und geringerem Wachstumstempo

Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) hat im seinem Viertquartal dank eins starken Wachstums in seiner Kosmetiksparte die Erwartungen übertroffen. Für das laufende Jahr ist Procter & Gamble aber zurückhaltend: Die höheren Kosten für Rohstoffe und Logistikdienstleistungen sollten das Wachstum bremsen und zu Belastungen von rund 1,9 Milliarden Dollar nach Steuern führen.

