LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Landesamt für Umwelt kontrolliert erneut Tesla-Baustelle bei Berlin

Das Brandenburger Landesamt für Umwelt ist am Freitag erneut zu einer Kontrolle der "Giga-Factory"-Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide ausgerückt. Bereits am Dienstag stellten Kontrolleure bei einer Überprüfung illegal errichtete Tanks fest. Dies sei der Anlass gewesen, "die Baustelle jetzt noch einmal komplett zu kontrollieren", sagte der Sprecher des Umweltministeriums, Sebastian Arnold, am Freitag.

EU genehmigt Kauf von Willis Towers durch Aon unter Auflagen

Die Europäische Kommission hat die Übernahme der Willis Towers Watson plc durch den Konkurrenten Aon plc unter Auflagen genehmigt. Aon müsse dafür bestimmte Verpflichtungen wegen möglicher Wettbewerbsverstösse erfüllen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2021 12:24 ET (16:24 GMT)