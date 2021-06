LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Darmstädter Batteriehersteller Akasol gehört nun zu gut 89 Prozent zum US-Autozulieferer Borgwarner. Wie die Akasol AG mitteilte, hat das Übernahmeangebot der Borgwarner-Tochter Abba BidCo AG nach Ablauf der weiteren Annahmefrist eine Annahmequote von 89,08 Prozent der ausstehenden Akasol-Aktien erreicht. Die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie sei damit deutlich überschritten worden. Sämtliche Angebotsbedingungen seien erfüllt.

Jörg Frischholz wird neuer Vorstandsvorsitzender der NordLB

Jörg Frischholz wird ab dem kommenden Jahr neuer Chef der NordLB. Der Aufsichtsrat und die Trägerversammlung der NordLB hätten Frischholz zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Bank bestellt, wie die Bank am Freitagnachmittag mitteilte. Der 45-jährige ist derzeit Privatkundenvorstand der Unicredit Bank AG und soll den Posten am 1. Januar 2022 übernehmen. Er folgt auf den 68-jährigen Thomas Bürkle, der die Bank mit Auslaufen seines Vertrags zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlässt.

HHLA verhandelt mit Cosco über Minderheitsanteil am Terminal Tollerort

Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA verhandelt mit der Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) über eine strategische Minderheitsbeteiligung von CSPL am Terminal Tollerort. Wie die Hamburger Hafen und Logistik AG mitteilte, geht es um einen Anteil an der 100-prozentigen HHLA-Tochter HHLA Container Terminal Tollerort GmbH (CTT). Die betreibt mit diesem Terminal eines der drei Containerterminals der HHLA im Hamburger Hafen und gehört im Konzern zum Segment Container.

Singulus darf auf Auftrag aus China hoffen

Die Singulus Technologies AG hat auf der Solarfachmesse in Schanghai eine Absichtserklärung mit dem Konzern China National Building Materials (CNBM) unterzeichnet. Das Ziel ist die Ausweitung der bestehenden Zusammenarbeit auf die Entwicklung und die Lieferung von Produktionsanlagen für die Cadmiumtellurid-Dünnschicht-Solartechnik, wie das Unternehmen mitteilte. Geplant sind Produktionsanlagen für die wichtigsten Fertigungsschritte zur Beschichtung sowie zur thermischen Behandlung der Solarmodule. Der Kunde plane, weitere Fertigungsstandorte für die Herstellung von CdTe-Dünnschicht-Solarmodulen in unterschiedlichen Regionen Chinas aufzubauen. CNBM will an den Standorten einen jährlichen Ausstoss von CdTe-Solarmodulen im Gigawattbereich erreichen.

Glaxosmithkline rät ADS-Inhabern, TRC-Mini-Tender-Offerte abzulehnen

Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline rät den Inhabern von American Depositary Shares (ADS), die Mini-Tender-Offerte von TRC Capital Investment abzulehnen. Glaxosmithkline weist am Freitag zur Begründung darauf hin, dass der Angebotspreis unter dem Handelspreis der Aktie liege. TRC Capital will bis zu 3 Millionen Glaxosmithkline-ADSs für 37,10 US-Dollar je Aktie in bar kaufen. Laut Glaxosmithkline stellt der angebotene Preis einen Abschlag von 4,5 Prozent auf den Schlusskurs von 38,85 Dollar pro ADS am 21. Mai, dem letzten Handelstag vor Beginn des Angebots, dar. Am Donnerstag schloss die Glaxosmithkline-ADS bei 38,71 Dollar.

