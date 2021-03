LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Aktionäre des Chipzulieferers Applied Materials können sich über ein neues milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm freuen. Wie der Konzern mitteilte, hat er ein neues Programm über 7,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Das Volumen entspricht 7,1 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens vom Handelsschluss am Freitag.

Tausende Amazon-Beschäftigte in Italien in den Streik getreten

In Italien sind am Montag tausende Beschäftigte des Onlinehändlers Amazon aus Protest gegen ihre Arbeitsbelastung erstmals in einen landesweiten Streik getreten. Nach Angaben der Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL beteiligten sich "im Schnitt 75 Prozent, in einigen Gebieten 90 Prozent" der Belegschaft an dem Ausstand. Der US-Konzern beschäftigt in Italien 9.500 Menschen, nach Gewerkschaftsangaben könnten es mit allen Auslieferern und Fahrern zusammen aber bis zu 40.000 Betroffene sein.

Übernahme von Kokusai Electric durch Applied Materials vor dem Aus

Applied Materials steht bei der Übernahme des Chipzulieferers Kokusai Electric von dem Finanzinvestor KKR vor dem Scheitern. Wie die Applied Materials Inc mitteilte, ist es nicht gelungen, eine regulatorische Genehmigung aus China bis zum Fristende in der vergangenen Woche zu erhalten. Sollte diese nicht bis Freitag eintreffen, werde Applied den Deal als gescheitert ansehen und die vereinbarte Vertragsstrafe von 154 Millionen US-Dollar in bar an KKR zahlen.

Carnival verschiebt Kreuzfahrtstart in Italien auf Mai

Der US-Kreuzfahrtkonzern Carnival hat den Neustart einiger Schiffe in Italien angesichts der wieder zunehmend angespannten Corona-Lage verschoben. Das Kreuzfahrtschiff Costa Smeralda werde nun erst am 1. Mai in See stechen, teilte der italienische Betreiber Costa Cruises mit. Eigentlich sollte das Schiff am 27. März wieder in die Saison starten. Die Costa Luminosa soll nun erst am 16. Mai wieder starten.

