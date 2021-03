LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Traton zahlt Dividende trotz Millionenverlust

Der Nutzfahrzeughersteller Traton will seinen Aktionären trotz eines Millionenverlustes im abgelaufenen Jahr eine Dividende zahlen. 0,25 Euro je Aktie will die Volkswagen-Tochter an die Anteilseigner ausschütten, teilte das Unternehmen um die Marken Scania und MAN bei Vorlage des Geschäftsberichts für 2020 mit. Im Vorjahr wurde 1 Euro je Anteil gezahlt.

Apple investiert in Deutschland über 1 Milliarde Euro

Apple will seinen Standort in München kräftig ausbauen und mehrere Hundert neue Jobs schaffen. Wie der iPhone-Hersteller mitteilte, soll in den kommenden drei Jahren mehr als 1 Milliarde Euro investiert werden. Ein Teil des Geldes soll in Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Unter anderem will der US-Konzern die 5G-Technologie weiter erforschen.

Vattenfall baut Solaranlage am Wasserkraftwerk Geesthacht

Der schwedische Energieversorger ergänzt sein Pumpspeicherwerk im schleswig-holsteinischen Geesthacht um eine Photovoltaik-Anlage. In den kommenden Wochen sollen rund 5.000 Solarmodule mit einer Leistung von 2,4 Megawatt installiert werden, teilte das Unternehmen mit. Die nötigen Vorarbeiten seien bereits im Gange. Aktuell hat Vattenfall insgesamt rund 100 Megawatt Solarenergie in Betrieb und in Bau sowie weitere mehrere hundert Megawatt in Planung.

Pandemie lässt Umsatz von Spielzeughersteller Lego steigen

Lego gehört zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie. Die zu Hause festsitzenden Kunden gaben mehr Geld für Spielzeug aus und liessen die Umsätze des Spielzeugherstellers im vergangenen Jahr kräftig steigen.

Pirelli-Umsatz dürfte sich 2021 nur leicht erholen

Der italienische Reifenhersteller Pirelli hat im vierten Quartal 2020 einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, der aber nicht so deutlich ausfiel als im Gesamtjahr. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern dank des wachsenden Reifenmarktes wieder mit einem Wachstum. Das Vorkrisenniveau dürfte aber noch nicht erreicht werden.

Prada zahlt trotz Nettoverlust Dividende für 2020

Die Aktionäre des italienischen Luxusmodehauses Prada können sich über eine Dividende für 2020 freuen. Prada hat es allerdings trotz einer besseren zweiten Jahreshälfte nicht geschafft, im vergangenen Jahr einen Gewinn zu erzielen. Der Umsatztrend zeige aber aufwärts, so Prada.

GE einigt sich mit Aercap über Flugzeugleasingfusion

Der US-Konzern General Electric (GE) fusioniert sein Flugzeugleasing-Geschäft mit der irischen Aercap Holdings NV. Die Transaktion hat ein Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar und hilft GE bei der Abwicklung seiner Finanzsparte GE Capital.

General Electric will Aktien zusammenlegen

Der US-Konzern General Electric plant eine Zusammenlegung seiner Aktien. Der Vorstand werde den Aktionären eine Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) im Verhältnis eins zu acht vorschlagen, teilte die General Electric Co. (GE) mit. Das heisst, aus jeweils acht gehaltenen GE-Aktien wird künftig eine.

