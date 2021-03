LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die niederländische Bank ING kehrt auch dem Endkundengeschäft in Österreich den Rücken. Wie die ING Groep NV mitteilte, soll der Markt bis Ende 2021 verlassen werden. Konzentrieren wolle sich die Bank in Österreich künftig auf das Geschäft mit Firmenkunden. Mitte Februar hatte ING bereits den Ausstieg aus dem Endkunden-Geschäft in der Tschechischen Republik angekündigt.

Merck & Co. wird J&J bei Covid-19-Vakzin-Produktion helfen

Merck & Co. wird Johnson & Johnson bei der Produktion des ersten zugelassenen Einfach-Impfstoffs gegen Covid-19 unterstützen. US-Präsident Joe Biden wird dies nach Angaben von Regierungsvertretern im Laufe des Tages ankündigen, wenn er sich zum Zwischenstand der Pandemiebekämpfung äussert. Mit Hilfe von Merck - eigentlich ein Wettbewerber von Johnson & Johnson (J&J) - soll das am Samstag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassene Vakzin schneller in der Bevölkerung ankommen.

Volvo will bis 2030 rein elektrisch werden

Der schwedische Hersteller Volvo will ab 2030 nur noch elektrisch angetriebene Autos verkaufen - und zwar nur noch online. Bereits ab 2025 solle die Hälfte der verkauften Fahrzeuge elektrisch sein und die Hälfte auch im Internet verkauft werden, kündigte Volvo-Chef Hakan Samuelsson an. Volvo gehört zum chinesischen Geely-Konzern.

Amaury de Bourmont wird neuer Deutschland-CEO von Stellantis

Amaury de Bourmont wird mit sofortiger Wirkung Deutschland-Chef von Stellantis, wie der Autohersteller mitteilte. Die Stellantis NV ist der Autohersteller mit Sitz in Amsterdam, der aus dem Zusammenschluss von Fiat Chrysler Automobiles und Groupe PSA entstand. De Bourmont, 55, führt bereits den Vertrieb der Marken Opel, Peugeot, Citroen und DS Automobiles in Deutschland. Er wird nun noch zusätzlich den Vorstandsvorsitz der FCA Germany AG übernehmen, mit den Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 12:31 ET (17:31 GMT)