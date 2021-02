LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag Verluste. Auch der deutsche Leitindex gab nach. Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag etwas schwächer, während es für die Techwerte deutlicher abwärts geht. An den asiatischen Börsen fanden die Indizes keine einheitliche Richtung.