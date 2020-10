LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

BASF schliesst zwei Anlagen für das Pestizid Glufosinat

BASF hat auf das von Bayer übernommene Breitbandherbizid Glufosinat-Ammonium eine Abschreibung von rund 300 Millionen Euro vorgenommen. Der Wettbewerbsdruck durch Generika zu dem Produkt habe sich schneller und stärker eingestellt als erwartet, räumte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel ein. Jetzt will der Konzern im nächsten Jahr eine Produktionsanlage in Deutschland und einen weiteren Standort im US-Bundesstaat Michigan schliessen, um die Produktion zu straffen. BASF hatte den Unkrautvernichter 2018 zusammen mit weiteren Agrargeschäften von Bayer bekommen. Bayer musste seinerzeit verkaufen, damit die Wettbewerbsbehörden die Übernahme des Agrarriesen Monsanto genehmigten.

Delivery-Hero-CFO: Ehrlichkeit, Transparenz im DAX wichtiger als Gewinne

Neue Index-Regeln, die möglicherweise fordern, dass ein DAX-Unternehmen Gewinne vorweisen muss, werden nichts an der Wachstumsstrategie von Delivery Hero ändern. Wichtiger ist es, wie Emmanuel Thomassin, Finanzchef des DAX-Neulings, Dow Jones Newswires in einem Interview sagte, DAX-Unternehmen künftig Ehrlichkeit und Transparenz abzuverlangen, also die Verpflichtung auf "richtige und reale Zahlen, auf die Investoren sich verlassen können". "Wir sind nicht profitabel und verkünden das. Da kann der Anleger überlegen, ob er langfristig investiert oder ob es ihm wichtig ist, dass wir Gewinne erwirtschaften", so Thomassin.

RTL Group erlöst mit Beteiligungsverkauf 102 Millionen Euro

Der Medienkonzern RTL hat sich von seiner Beteiligung an der kanadischen BroadbandTV getrennt. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, hat sie den Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an BBTV Holdings mit Wirkung am Mittwoch für 102 Millionen Euro abgeschlossen.

Glaxosmithkline nach Gewinnrückgang noch pessimistischer für 2020

Belastet von einer schwachen Entwicklung des Impfstoffgeschäfts hat der britische Pharmariese Glaxosmithkline im dritten Quartal weniger verdient als im Vorjahr. Analysten hatten allerdings einen stärkeren Gewinnrückgang erwartet. Die Jahresprognose für 2020 hat Glaxosmithkline präzisiert und ist nun pessimistischer als bisher.

Apple mit Kartellbeschwerde in Frankreich konfrontiert

Der Technologiekonzern Apple sieht sich in Frankreich mit einer Kartellbeschwerde wegen den geplanten Änderungen seiner Datenschutzregeln konfrontiert. Die Beschwerde wurde von Werbefirmen und Verlegern bei der französischen Wettbewerbsbehörde eingereicht mit der Begründung, dass die geplanten Anpassungen wettbewerbswidrig seien.

Boeing will weitere 7.000 Stellen streichen

Angesichts der rapide steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus unterzieht der Flugzeugbauer Boeing seine Produktionspläne einer erneuten Prüfung und will weitere 7.000 Jobs bis Ende kommenden Jahres abbauen. Das ist ein erheblich grösserer Einschnitt als im Frühjahr angekündigt. Boeing rechnet damit, das Jahr 2021 mit einer Belegschaft von etwa 130.000 Mitarbeitern zu beenden, 30.000 weniger als zu Beginn dieses Jahres.

Mastercard verdient nach geringem Reiseaufkommen unerwartet wenig

Mastercard hat auch im dritten Quartal unter dem geringeren Geschäftsreiseaufkommen gelitten und deshalb die Erwartungen zu Umsatz und Gewinn verfehlt. "Wir sehen ermutigende Fortschritte bei der Entwicklung auf dem heimischen Markt, während die Ausgaben für Reisen immer noch eine Herausforderung darstellen", sagte CEO Ajay Banga laut Pressemitteilung. Der Kreditkartengigant erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar oder 1,51 Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal waren 2,1 Milliarden Dollar oder 2,07 Dollar je Aktie verdient worden.

Tiffany will Übernahmepreis auf 131,50 USD je Aktie senken - Kreise

Tiffany und der französische Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton nähern sich im Streit um die Bedingungen für die Übernahme des US-Juweliers wohl an. Wie von mit der Angelegenheit vertrauten Personen zu erfahren war, will Tiffany den Übernahmepreis auf 131,50 US-Dollar je Aktie senken. LVMH hat für die Übernahme von Tiffany im November vergangenen Jahres einen Preis von 135 Dollar je Aktie vereinbart, ein Preis, der nahe am Rekordhoch des Aktienkurses lag. Wenige Monate später liess der Ausbruch des Coronavirus den Markt für Luxusgüter einbrechen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2020 13:30 ET (17:30 GMT)