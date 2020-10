LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

IPO/Richard Bransons Virgin Group nimmt 480 Millionen Dollar ein

Die Virgin Group des britischen Milliardärs Richard Branson hat sich Geld an der Börse für die weitere Expansion besorgt. Die Virgin Group hat dafür eine Zweckgesellschaft an die Börse gebracht und damit 480 Millionen US-Dollar eingenommen. Die neue Einheit mit dem Namen VG Acquisition Corp wird nach Angaben der Virgin Group dazu genutzt werden, mit Unternehmen aus ihren Kernmärkten zu fusionieren, sie zu kaufen oder Aktien zu tauschen. Zu den Kernbereichen der Virgin Group zählen Reise und Freizeit, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Technologie und Mobilfunk. Bransons vielfältiges Portfolio ist von der Pandemie hart getroffen worden, insbesondere das Reisegeschäft.

Ford verkauft im dritten Quartal knapp 5 Prozent weniger

Die Absatzzahlen des Autobauers Ford erholen sich nur langsam. Im dritten Quartal sanken die Verkäufe noch um 4,9 Prozent auf 551.796 Fahrzeuge, wie der Konzern mitteilte. In den ersten neun Monaten des Jahres stand ein konzernweiter Absatzrückgang von 17,5 Prozent zu Buche. So sackten die Pkw-Verkäufe im Berichtszeitraum um 37,5 Prozent ab. Der SUV-Absatz lag 0,7 Prozent unter Vorjahreswert. Die Verkäufe von Pickup-Trucks stiegen um 0,6 Prozent.

Tesla produziert im 3. Quartal 145.000 Fahrzeuge

Tesla hat im abgelaufenen Quartal 145.036 Elektroautos hergestellt. Gut 128.000 davon entfielen auf die kompakteren Typen Model 3 und Model Y, weitere 17.000 auf die grösseren Model S und Model X, wie der Hersteller aus dem kalifornischen Palo Alto mitteilte. Ausgeliefert wurden im Zeitraum Juli bis September unterdessen 139.300 Autos.

Walmart verkauft Asda-Mehrheitsanteil für 8,8 Mrd US-Dollar

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart reorganisiert sein internationales Geschäft und verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an der britischen Lebensmittelkette Asda für 8,8 Milliarden US-Dollar. Wie Walmart am Freitagmittag mitteilte, geht Asda an die britischen Milliardäre Mohsin und Zuber Issa sowie TDR Capital. Der US-Konzern erwartet im kommenden Jahr einen nicht zahlungswirksamen Verlust von 2,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit dem Anteilsverkauf. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Der Verkauf werde den Gewinn je Aktie von Walmart im ersten vollen Jahr nach Abschluss des Geschäfts um 0,25 Dollar reduzieren, erklärte Walmart weiter.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 12:36 ET (16:36 GMT)