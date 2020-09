LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Aktie der von Siemens abgespaltenen Energiesparte Siemens Energy hat ihren ersten Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Kurs von 21,21 Euro beendet. In den Handel gestartet war sie am Morgen mit 22,01 Euro, im Tageshoch notierte sie sogar bei 22,98 Euro.

MAN-Betriebsrat kündigt scharfen Widerstand gegen Abbaupläne an

Der Betriebsrat des Nutzfahrzeugherstellers MAN hat scharfen Widerstand gegen die Pläne des Managements zur Kündigung der Standort- und Beschäftigungssicherung angekündigt. "Wer einen Vertrag zehn Jahre vor Ablauf kündigt, ohne über Alternativen gesprochen zu haben, sollte sich genau überlegen, was er damit auslöst", sagte MAN-Konzernbetriebsratsvorsitzender Saki Stimoniaris laut Mitteilung.

Tui treibt Umbau und Wachstum von Tours & Activities voran

Der Touristikkonzern Tui treibt den Umbau und das Wachstum seines Tours & Activities-Geschäfts voran. Das Geschäft, das die neue Sparte Tui Musement bilde, fungiere als offene Plattform für Anbieter und Kunden von Tours & Activities, teilte der Konzern mit.

Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft Rumänien-Tochter

Der Insolvenzverwalter der Wirecard AG hat einen weiteren Unternehmensteil verkauft. Das Rumänien-Geschäft der Wirecard Sales International Holding GmbH wurde an den Zahlungsdienstleister SIBS veräussert, wie Insolvenzverwalter Michael Jaffe mitteilte. Einen Kaufpreis für Wirecard Romania SA nannte er nicht.

Aldi will zusätzliche 4.000 Beschäftigte in Grossbritannien einstellen

Der Discounter Aldi setzt seine Expansion in Grossbritannien fort. Das Unternehmen will im Vereinigten Königreich nach eigenen Angaben vom Montag zusätzliche 4.000 Mitarbeiter einstellen und 100 neue Filialen bis Ende des Jahres 2021 eröffnen. In diesem Jahr stellte Aldi demnach bereits 3.000 neue Mitarbeiter ein. Insgesamt arbeiten für den Discounter in Grossbritannien 36.000 Beschäftigte.

Credit Agricole verkauft verbliebenen Anteil an Banque Saudi Fransi

Die französische Bank Credit Agricole ist komplett aus der Banque Saudi Fransi ausgestiegen. Wie das Institut mitteilte, hat es den restlichen Anteil von 4 Prozent für 332 Millionen Euro an institutionelle Investoren, die in Beziehung zur saudischen Regierung stehen, verkauft. Der Verkauf werde die harte Kernkapitalquote um 5 Basispunkte stärken.

Vattenfall eröffnet erste schwimmende Solaranlage

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat in der niederländischen Stadt Gendringen seinen ersten schwimmenden Solarpark in Betrieb genommen. Die 1,2-Megawatt-Anlage wurde auf dem Gelände dem Sand- und Kiesförderunternehmen Netterden errichtet und von diesem auch finanziert, teilte der Versorger am Montag mit.

Einige Suchmaschinen kommen bei Android von Google kaum vor - Kreise

Ein von Google eingeführtes System zur Verbesserung des Wettbewerbs auf seinem mobilen Betriebssystem Android erfüllt die Erwartungen offenbar nicht. Einige kleinere Suchmaschinen kommen kaum zum Zuge, wie informierte Personen sagten. Das ist Wasser auf die Mühlen der Google-Rivalen, die dem Unternehmen eine Ausnutzung seiner Marktmacht vorwerfen.

