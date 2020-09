LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Tui plant Kapitalerhöhung über bis zu 1 Mrd Euro - Zeitung

Tui-Chef Fritz Joussen bittet in seinem Bemühen, Europas grössten Reisekonzern finanziell über Wasser zu halten, einem Zeitungsbericht zufolge voraussichtlich auch die Aktionäre zur Kasse. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, plant Tui in den kommenden Wochen eine Kapitalerhöhung zwischen 700 Millionen und 1 Milliarde Euro. Die Konditionen dafür sollen bis Ende September festgezurrt werden.

Agrana steigert EBIT und wagt Prognose für das Gesamtjahr

Agrana hat im ersten Halbjahr nach vorläufigen Zahlen operativ etwas mehr verdient und den Umsatz leicht gesteigert. Für das Gesamtjahr 2020/21 traut sich der österreichische Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern nun einen Ausblick inklusive möglicher Auswirkungen der Corona-Krise zu.

ABN Amro und Oddo BHF gründen Brokerage-JV in Benelux

Die niederländische ABN Amro macht beim Aktien-Brokerage-Geschäft in Benelux gemeinsame Sache mit der deutsch-französischen Oddo BHF. Wie die Banken mitteilten, legen sie ihre jeweiligen führenden Geschäfte in diesen Märkten im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammen. Darüber hinaus planen sie, ihre Partnerschaft auf den deutschen Markt auszuweiten.

Alstom zahlt weniger für Bombardiers Zugsparte

Der Verkauf der Zugsparte von Bombardier an die französische Alstom ist mit der endgültigen Vertragsunterzeichnung in trockenen Tüchern. Wie der kanadische Konzern mitteilte, zahlt Alstom für das Zuggeschäft allerdings 300 Millionen Euro bzw 350 Millionen US-Dollar weniger als ursprünglich im Februar in der Absichtserklärung zur Übernahme vereinbart.

Caixabank und Bankia entscheiden Donnerstag über Fusion - Kreise

Am Donnerstag werden die Spitzengremien der spanischen Kreditinstitute CaixaBank und Bankia jeweils zusammentreten und dann nach Angaben eines Insiders ihre Fusion besiegeln.

Thomas Cook als Online-Reisebüro neu gestartet

Die Marke Thomas Cook ist als Online-Reisebüro zurückgekehrt. Der chinesische Konzern Fosun International hat die Marke in Grossbritannien wiederbelebt. Über das Internet werden Urlaube zu Zielen, die die Regierung in der Pandemie als sicher erachtet, angeboten.

Niederländisches E-Bike-Startup VanMoof sammelt 40 Millionen Euro ein

Das niederländische Elektro-Bike-Startup VanMoof hat auch bei der zweiten Finanzierungsrunde Millionen bei Investoren eingesammelt. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen aus Amsterdam bezifferte die Erlöse auf 40 Millionen Euro.

Amazon Music steigt ins Podcast-Geschäft ein

Der Online-Händler Amazon hat ein weiteres Betätigungsfeld aufgetan. Sein Musik-Dienst bietet ab Mittwoch auch Podcasts an als jüngster Einsteiger in ein rapide expandierendes Medium.

US-Demokraten erheben Vorwürfe gegen Boeing und FAA im 737-Max-Skandal

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus sind in einem geharnischten Untersuchungsbericht zu den Abstürzen zweier Boeing-Maschinen hart mit dem Flugzeughersteller und den Aufsichtsbehörden ins Gericht gegangen. Der Bericht legt dar, wie die Kombination aus Design-Fehlern bei Boeing, einer laxen Aufsicht durch die Regierung sowie dem Fehlen von Transparenz seitens des Flugzeugherstellers und der Aufsichtsbehörden die Bühne bereitet hat für zwei Abstürze der Maschine 737 Max.

Covid-19-Antikörper-Medikament von Eli Lilly senkt Erholungszeit

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat einen Erfolg mit einem Antikörper-Medikament zur Behandlung von Covid-19 erzielt. Das aus dem Blut eines frühen US-Überlebenden der Krankheit aus den USA gewonnene Mittel reduziere im Vergleich mit einem Placebo die Zeit, die ein Patient im Krankenhaus verbringen muss, teilte Eli Lilly mit, einer der Entwickler. Die Erkenntnis basiere auf einer Studie mit kürzlich diagnostizierten Patienten.

IPO/US-Softwarefirma Unity Software erhöht Preisspanne deutlich

Der US-Softwareanbieter Unity Software hat die Preispanne für die im Zuge des Börsengangs auszugebenden Aktien deutlich angehoben. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die Anteile nun zu je 44 bis 48 US-Dollar an Investoren veräussert. Bisher lag die Preisspanne zwischen 34 und 42 Dollar je Titel.

Zwift Online-Fitness-App bekommt 450 Mio USD in Finanzierungsrunde

Die Online-Fitnessplattform Zwift hat 450 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie C unter Federführung des Private-Equity-Unternehmens KKR eingenommen. Es wurde keine konkrete Bewertung bekannt gegeben. Ein Unternehmensvertreter von Zwift sagte aber, dass sie höher als 1 Milliarde Dollar gelegen habe. Die macht Zwift zu einem Einhorn - einem Startup in Privatbesitz mit einer Bewertung von mindestens 1 Milliarde Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2020 12:26 ET (16:26 GMT)