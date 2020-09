LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

1 Prozent zu. Die Titel ersetzen den Chemiewert Nippon Kayaku im Nikkei Stock Average am 1. Oktober. Nippon Kayaku brachen um 9,9 Prozent ein.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Siemens Healthineers startet Kapitalerhöhung für Varian-Kauf

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erhöht sein Kapital und will damit wie angekündigt teilweise den Kauf des US-Strahlentherapie-Spezialisten Varian Medical Systems finanzieren. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat der Vorstand eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die neuen Aktien werden ausschliesslich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren angeboten. Das Grundkapital von Siemens Healthineers wird durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen um bis zu 7,5 Prozent erhöht.

Commerzbank will ab 2022 EY als Abschlussprüfer ersetzen

Auch die Commerzbank will wegen des Wirecard-Skandals Ernst & Young (EY) künftig nicht mehr als Abschlussprüfer, allerdings erst ab dem Geschäftsjahr 2022. Der Aufsichtsrat der Commerzbank habe in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, "der Hauptversammlung 2021 einen Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen", teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Bayer legt Berufung gegen "Roundup"-Urteil in Kalifornien ein

Bayer hat Berufung gegen ein Urteil im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter "Roundup" beim Obersten Gerichtshof im US-Bundesstaat Kalifornien eingelegt. Wie der Konzern mitteilte, geht es um die Überprüfung der Entscheidung im Fall Dewayne Johnson gegen Monsanto, dem ersten Verfahren der Roundup-Rechtsstreitigkeiten. Demnach müssen die Richter nun prüfen, ob ein Hersteller eines zugelassenen Herbizids dafür haftbar gemacht werden kann, wenn er keinen Warnhinweis vor Krebs platziert hat. Bayer weist darauf hin, dass die jüngste Entscheidung des Berufungsgerichts die Überprüfung rechtfertige, weil diese im Widerspruch zum Gesetz stehe, wonach das Bundesrecht Vorrang vor bundesstaatlichem Recht (preemption) habe.

Daimler startet Produktion von neuer S-Klasse

Daimler hat eine neue Fabrik in Betrieb genommen, in der die neue Version der S-Klasse vom Band läuft. In den Bau der sogenannten Factory 56, die auf eine Fläche von circa 30 Fussballfeldern kommt, wurden rund 730 Millionen Euro investiert, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Fintech Auxmoney sichert sich 150 Mio EUR in Finanzierungsrunde

Die deutsche Kreditplattform Auxmoney hat bei einer Finanzierungsrunde 150 Millionen Euro eingesammelt. Das ist eine der höchsten Summen, die ein europäisches Fintech in diesem Jahr bisher eingestrichen hat. Die Gruppe der Geldgeber führte nach Aussage der Düsseldorfer die US-Private-Equity-Firma Centerbridge Partners an.

Ölkonzern Adnoc schliesst Immobilienpartnerschaft mit Apollo

Der staatliche Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate holt sich für sein Immobilienportfolio einen Finanzinvestor ins Boot. Wie die Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) mitteilte, ist es eine Investment-Partnerschaft mit einem Konsortium um Apollo Global Management aus den USA eingegangen. Dabei geht es um ein Portfolio mit einem Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar.

Tesla-Chef Musk zu Gesprächen in Berlin

Tesla-Chef Elon Musk ist zu Gesprächen mit Regierungsmitgliedern in Berlin eingetroffen. Er traf am Mittwochnachmittag bei einer Klausurtagung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein; am Rande waren nach Angaben eines Fraktionssprechers Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn und Fraktionschef Ralph Brinkhaus (alle CDU) geplant.

