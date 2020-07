LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll Drägerwerk die britische Regierung mit Atemschutzmasken des Standards FFP3 beliefern. Für den Auftrag mit einem geschätzten Umsatzvolumen von rund 100 Millionen Euro und einer Laufzeit bis Ende 2021 wird der Medizintechnikkonzern aus Lübeck vor Ort eine Maskenproduktion aufbauen. Dräger fertigt Masken in Schweden und Südafrika sowie zusätzlich an zwei neuen Standorten in Frankeich und den Vereinigten Staaten. Insgesamt erfordere die Erweiterung aller fünf Produktionsstandorte im laufenden Geschäftsjahr Investitionen in einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, erklärte Dräger.

Knorr-Bremse schlägt sich im Quartal besser als erwartet

Die Knorr-Bremse AG hat das zweite Quartal trotz der Corona-Pandemie besser bewältigt als am Markt erwartet. Der Zulieferer für die Schienen- und Nutzfahrzeugbranche rechnet nach ersten Indikatoren für die Monate April bis Juni mit einem Umsatz in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro, nach 1,8 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Die operative EBITDA-Marge dürfte auf rund 17 Prozent von 19,1 Prozent gesunken sein.

Lanxess stellt Wasseraufbereitungsgeschäft neu auf

Lanxess stellt sein Geschäft mit Technologien für die Wasseraufbereitung neu auf. Der Spezialchemie-Konzern will sich künftig auf Ionenaustauscher konzentrieren und verkauft im Zuge dessen sein Geschäft mit Umkehrosmose-Membranen an den französischen Konzern Suez. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden, wie die Lanxess AG mitteilte.

Norma schreibt im 2. Quartal operativ rote Zahlen

Die Norma Group hat im zweiten Quartal wegen der Covid-19-Pandemie gut ein Drittel weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und operativ einen Verlust geschrieben. Das Ergebnis wurde auch von Aufwendungen im Rahmen des laufenden Restrukturierungsprogramms belastet, wie der Autozulieferer aus Maintal bei Frankfurt mitteilte. Der Umsatz ging auf vorläufiger Basis organisch um 33,9 Prozent auf 191,5 Millionen Euro zurück. Währungseffekte hatten einen positiven Effekt von rund 0,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) lag bei minus 22,5 Millionen Euro, nach plus 40,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Thermo Fisher erhöht Offerte für Qiagen und senkt Annahmeschwelle

Der US-Laborausrüster Thermo Fisher erhöht seine laufende Übernahmeofferte für Qiagen und senkt z6ugleich die Annahmeschwelle. Die Aktionäre von Qiagen sollen nun 43 Euro je Aktie erhalten, 4 Euro mehr als bisher, wie der Biotechkonzern mitteilte. Darüber hinaus vereinbarten die beiden Unternehmen, die Mindestannahmeschwelle, die eine Bedingung für das Angebot ist, von 75 auf 66,67 Prozent zu reduzieren.

Uniper verlängert Tarifvertrag bis Ende 2026

Der Energieversorger Uniper SE verlängert den Tarifvertrag für seine Beschäftigten bis Ende 2026. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit den Arbeitnehmervertretern und den Gewerkschaften getroffen worden, wie der MDax-Konzern mitteilte. Die aktuellen Mitarbeiterzahlen an den zentralen europäischen Standorten sollen "grundsätzlich stabil bleiben". Wo Standortschliessungen und Personalabbau nötig seien, sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.

Abbott mit Quartalszahlen und Ausblick über den Erwartungen

Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und gab einen optimistischen Ausblick auf das Gesamtjahr. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 0,7 Prozent.

Gewinn der Bank of America bricht im 2Q um die Hälfte ein

Die Bank of America hat im zweiten Quartal nur knapp halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum und Milliarden von Dollar zurückgestellt, um sich für den erwarteten Ausfall von Krediten zu rüsten. Der Gewinn brach auf 3,53 Milliarden US-Dollar ein, von 7,35 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie die Bank mit Sitz in Charlotte, North Carolina, mitteilte. Der Gewinn je Aktie von 37 Cent lag jedoch deutlich über den Prognosen der von Factset befragten Analysten, die mit 28 Cent gerechnet hatten.

J&J beginnt kommende Woche mit Test von Covid-19-Impfstoffkandidat

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (JNJ) geht laut seinem Finanzvorstand davon aus, dass die klinische Testphase seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der kommende Woche beginnt. In die Phase-1-Studie sollen mehr als 1.000 Teilnehmer aufgenommen werden, hauptsächlich im Alter zwischen 18 und 55 Jahren, sagte CFO Joseph Wolk dem Nachrichtensender CNBC. Der Konzern wolle aber auch eine Gruppe von Personen, die 65 Jahre oder älter sind, in die frühe Testphase einbeziehen.

Gewinn von Morgan Stanley springt mit Handelsgeschäft um 45 Prozent

Während das Coronavirus im zweiten Quartal die US-Wirtschaft und die Finanzmärkte durchschüttelte, gelang der US-Grossbank Morgan Stanley eine Steigerung ihres Gewinns um satte 45 Prozent. Das Geldhaus berichtete Einnahmen von 13,4 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden Dollar oder 1,96 Dollar je Aktie. Beide Zahlen stellen jeweils Rekordwerte dar. Analysten hatten damit nicht einmal ansatzweise gerechnet. Ihre Konsensschätzung ging von 1,77 Milliarden Dollar Überschuss aus - 1,12 Dollar je Aktie.

STMicro kauft BeSpoon und Technik von Riot Micro

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics verstärkt sich mit zwei kleineren Zukäufen. Zum einen handelt es sich um das französische Start-up BeSpoon, das sich auf Positions-Tracking-Prozesse spezialisiert hat. Verkäufer hier sind der deutsche Maschinenbauer Trumpf und die Gründer. Trumpf und STMicro werden überdies eine strategische Partnerschaft eingehen. Zum anderen erwirbt das niederländische Unternehmen von der kanadischen Riot Micro Vermögenswerte im Bereich der Mobilfunkkonnektivität für das Internet der Dinge. Angaben zu den Kaufpreisen wurden nicht gemacht.

