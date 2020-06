LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Flugzeug- und Bahntechnikkonzern Bombardier will wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie rund 2.500 Arbeitsplätze in diesem Jahr abbauen. Wie die kanadische Gesellschaft am Freitag mitteilte, sollen die Stellen in ihrer Luftfahrtsparte wegfallen.

