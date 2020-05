LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Lufthansa-Tochter Eurowings streicht in der Verwaltung 300 Stellen, um Kosten zu reduzieren. Der Stellenabbau ist Teil eines Einsparplans aus dem Jahr 2019, mit dem die Airline die Kosten um 30 Prozent reduzieren will. Nun soll das Ziel aber früher erreicht werden, wie Eurowings mitteilte. Ein Grossteil der Stellen soll mit Hilfe der natürlichen Fluktuation wegfallen. Dabei will Eurowings so sozial verträglich wie möglich vorgehen.

Siemens will Energiegeschäft zu 55 Prozent an Aktionäre abgeben

Siemens will sein ausgegliedertes Kraftwerks- und Energietechnikgeschäft im Herbst zu 55 Prozent an die Aktionäre verschenken. Unmittelbar vor der Erstnotiz der neuen Siemens Energy AG, die für den 28. September in Frankfurt geplant ist, sollen ihnen je ein Anteilsschein pro zwei gehaltene Siemens-Aktien zusätzlich ins Depot gebucht werden, wie der Münchner Technologiekonzern am Dienstag mitteilte.

Airbus baut drittes Versorgungsmodul für US-Raumkapsel "Orion"

Nun ist es offiziell: Wenn 2024 Astronauten auf dem Mond landen, werden sie vom Europäischen Servicemodul (ESM) der Europäischen Weltraumagentur ESA unterstützt. Die ESA unterzeichnete nach eigenen Angaben vom Dienstag einen Vertrag mit Airbus über den Bau des dritten ESM-Servicemoduls für das Nasa-Raumschiff "Orion", das im Rahmen des "Artemis"-Programms der Nasa die nächsten Menschen auf den Mond befördern soll.

Finanzvorstand von Banca Monte dei Paschi di Siena tritt zurück

Die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA verliert ihren Finanzvorstand. Wie die italienische Bank mitteile, wird Andrea Rovellini von seinem Posten am 15. Juli zurücktreten. Rovellini wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden. Neben der Tätigkeit als CFO ist er auch stellvertretender Generaldirektor der Bank.

Philips erhält FDA-Zulassung für Covid-19 Biosensor

Die Koninklijke Philips NV hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für ihren tragbaren Biosensor für bestätigte und vermutete Corona-Patienten erhalten. Wie der niederländische Technologiekonzern mitteilte, hat der Sensor bereits das europäische CE-Zeichen erhalten und sei derzeit mit einer ersten Installation im OLVG Krankenhaus in den Niederlanden im Einsatz, um zur Ersteinschätzung und klinischen Überwachung von Covid-19-Patienten beizutragen.

Merck & Co bemüht sich um Corona-Gegenmittel

Der US-Pharmariese Merck bemüht sich um die Entwicklung von Corona-Medikamenten. Wie der Konzern mitteilte, arbeite er an zwei potenziellen Impfstoffen und einem experimentellen Medikament gegen das Coronavirus. Damit schliesst sich Merck & Co der intensiven Suche der Konkurrenz nach einem Gegenmittel an.

IPO/Warner Music kommt an die Börse

Die Warner Music Group wird von ihren Alteigentümern an die Börse gebracht. Es würden 70 Millionen Aktien zu je 23 bis 26 US-Dollar verkauft, teilte das Unternehmen mit. Das IPO kommt damit auf eine Bewertung von bis zu gut 1,8 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 12:19 ET (16:19 GMT)