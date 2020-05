LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Ryanair verschärft die Sparmassnahmen. Nach einer Halbierung der Gehaltszahlungen für April und Mai hat die Fluglinie nun aufgrund der Corona-Krise den Abbau von 250 Stellen in der Verwaltung angekündigt. Betroffen sind laut der irischen Airline Mitarbeiter in den Büros in Dublin, Stansted, Madrid und Breslau. Sie würden aufgrund des Rückgangs des Flugaufkommens nicht mehr benötigt, wenn die Büros am 1. Juni wieder eröffnet werden.

May 15, 2020 12:30 ET (16:30 GMT)