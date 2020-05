LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Fussball-Bundesliga wird ihren Spielbetrieb ab 16. Mai 2020 fortsetzen. Wie Borussia Dortmund mitteilte, ist dieses Datum von den 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga im Rahmen einer ausserordentlichen DFL-Mitgliederversammlung festgelegt worden. Die Saison wird mit dem 26. Spieltag fortgesetzt, die weiteren Spieltage folgen in der ursprünglich vorgesehenen Reihenfolge.

Der Berliner Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup wehrt sich gegen Vorwürfe, wonach der BER ein Sanierungsfall sei. Eine Studie dreier Wirtschaftsexperten war jüngst zu diesem Ergebnis gekommen. Demnach betrage der Mehrbedarf der Gesellschaft Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) mindestens 1,5 Milliarden Euro bis 2023. Ansonsten drohe eine Insolvenz. Lütke Daldrup kritisierte die Studie deutlich. "Die Grundannahmen und Prämissen dieser Studie sind dilettantisch falsch", sagte er in der rbb-Sendung "Talk aus Berlin".

Indus nimmt Prognose 2020 zurück - Gewinneinbruch im 1. Quartal

Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat angesichts der Unsicherheiten über die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die Ende März genannte Prognose für das Jahr 2020 zurückgenommen. Der Vorstand gehe davon aus, dass die Ziele "aus heutiger Sicht" nicht erreicht werden könnten, teilte die Gesellschaft mit. Für die ersten drei Monaten erwartet das im SDAX notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 401,2 Millionen nach 437,6 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) dürfte auf 16,0 Millionen von 33,6 Millionen Euro eingebrochen sein, der Nachsteuergewinn auf 8,9 Millionen von 19,9 Millionen.

Zooplus wird zuversichtlicher - Umsatz- und Gewinnsprung im 1Q

Der Online-Händler Zooplus freut sich in der Corona-Krise über eine hohe Nachfrage und wird daher zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die im SDAX notierte Gesellschaft geht nun von einem Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr um 225 Millionen Euro auf 1,75 Milliarden Euro aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll um mindestens 20 Millionen Euro höher ausfallen als 2019.

Italien will mindestens 3 Milliarden Euro in Alitalia investieren

Italiens Regierung will bei der geplanten Privatisierung von Alitalia mindestens 3 Milliarden Euro in die marode Airline investieren. Das kündigte Wirtschaftsminister Stefano Patuanelli am Donnerstag in einer parlamentarischen Anhörung an. Die Regierung hatte zuvor erklärt, Alitalia Anfang Juni übernehmen zu wollen, aber sich nicht zur Höhe der Investition geäussert. Patuanelli hatte Ende vergangenen Monats gesagt, Alitalia werde mit 90 Flugzeugen neu anfangen, aktuell hat die Airline 113 Maschinen in ihrer Flotte.

Bristol-Myers sieht Covid-19-Folgen vor allem im 2. Quartal

Die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Pandemie wird die Bristol-Myers Squibb nach eigener Einschätzung im zweiten Quartal zu spüren bekommen. Für das dritte Quartal geht der Arzneimittelhersteller von "einer Rückkehr zu einem stabileren Geschäftsumfeld" aus und von nur noch minimalen Auswirkungen ab dem vierten Quartal 2020. An den Jahresprognosen zum bereinigten Gewinn 2020 und 2021 hält Bristol-Myers fest. Beim Ergebnis je Aktie werden nun aber statt 75 bis 95 Cent nur 37 bis 57 Cent erwartet. Der Umsatz soll 40 bis 42 Milliarden Dollar erreichen.

Fitch stuft General Motors ab

Fitch Ratings hat den Daumen über die Bonität von General Motors (GM) gesenkt. Sie stufte GM auf BBB- von BBB ab. Das Rating ist damit gerade noch im Investmentgrade-Bereich. Fitch geht vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Umfelds davon aus, dass das Verschuldungsprofil des Autobauers für eine längere Zeit unter Druck bleiben wird.

Gileads Remdesivir bekommt auch in Japan eine Notfallzulassung

Der US-Pharmakonzern Gilead Sciences hat nun auch in Japan die Notfallzulassung für sein ursprünglich gegen Ebola entwickeltes Medikament Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten erhalten. Wie das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Sozialwesen mitteilte, wird Remdesivir auf der Gesetzesgrundlage zugelassen, wonach Medikamente in Notsituationen verabreicht werden können, weil keine anderen Behandlungen zur Verfügung stehen.

Raytheon Technologies verdient mehr als erwartet

Der US-Rüstungskonzern Raytheon Technologies ist mit einem höher als erwartetem bereinigten Gewinn in das Jahr gestartet. Wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie verzichtet die Gesellschaft, die aus der Fusion der Raytheon Company und der United Technologies Corporation zum 3. April diesen Jahres entstand, auf eine Prognose für das laufende Jahr.

Generikakonzern Teva profitiert von Austedo und bekräftigt Prognose

Die israelische Teva Pharmaceutical Industries ist besser als gedacht ins Jahr gestartet und bekräftigt die Jahresprognose. Teva erzielte im ersten Quartal 2020 einen Gewinn von 25 Millionen US-Dollar oder 6 Cent je Aktie, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 97 Millionen Dollar oder 10 Cent je Aktie bilanziert worden war. Bereinigt verdiente der Generikariese 76 Cent je Anteilsschein und übertraf damit die Analystenerwartung, die bei 59 Cent lag. Der Konzern bekräftigte seine Prognose für das Jahr 2020.

Zoom Video Communications kauft Krypto-Spezialisten Keybase

Die US-Gesellschaft Zoom Video Communications übernimmt den Verschlüsselungsspezialisten Keybase. "Die Übernahme dieses aussergewöhnlichen Teams von Sicherheits- und Verschlüsselungsingenieuren wird unseren Plan beschleunigen, eine End-to-End-Verschlüsselung aufzubauen, die die aktuelle Skalierbarkeit von Zoom erreichen kann", teilte Zoom Video Communications mit.

S&P: Ausblick für globale Banken wegen Covid-19 deutlich schlechter

Aus Sicht der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) haben sich die Auswirkungen für die Banken in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie, des Ölpreisschocks und der Marktvolatilität deutlich eingetrübt. Allerdings geht die Agentur dank der Bilanzstärke davon aus, dass sich die Abstufungen in Grenzen halten. "Wir haben seit dem Beginn der Pandemie bis zum 4. Mai 175 Rating-Massnahmen durchgeführt", sagte Analyst Alexandre Birry. "Bei 82 Prozent oder 134 Banken handelte es sich um Senkungen des Ausblicks, aber nur 18 Prozent waren Abstufungen."

