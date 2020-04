LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das grösste deutsche Entsorgungsunternehmen Remondis darf den Grünen Punkt nicht kaufen. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf wies am Mittwoch eine Beschwerde von Remondis gegen ein vom Bundeskartellamt verhängtes Verbot ab. Die Kartellwächter hatten die Übernahme des Dualen Systems Deutschland (DSD) und seiner Marke Der Grüne Punkt im Juli vergangenen Jahres untersagt.

Renault fährt Produktion in Frankreich langsam wieder hoch

Der Autobauer Renault fährt nach mehr als einem Monat Pause wegen der Corona-Krise die Produktion in Frankreich wieder hoch. Dies solle stufenweise erfolgen, sagte der Personalchef des französischen Autobauers, Tristan Lormeau, am Mittwoch. Demnach soll zunächst nur eine begrenzte Anzahl an Beschäftigten die Arbeit wieder aufnehmen. Die Zahl der wieder eingesetzten Arbeiter werde dann nach und nach erhöht.

AT&T zieht Ausblick zurück

Die Unsicherheit rund um die Coronavirus-Pandemie lässt die Medien- und Telekommunikationsriesen AT&T vorsichtiger werden. Der US-Konzern zog seine Finanzprognose für das Gesamtjahr zurück. Im ersten Quartal verfehlte AT&T die Erwartungen der Analysten.

GM gibt seinen Car-Sharing-Dienst Maven komplett auf

General Motors stellt nach annähernd vier Jahren seinen Car-Sharing-Dienst Maven ein. Zur Begründung erklärte der Automobilkonzern, die Betriebsunterbrechung im Zuge der Coronavirus-Pandemie habe es zu schwierig gemacht weiterzumachen.

EU genehmigt Fusion von Mylan und Pfizer-Sparte unter Auflagen

Der Generikahersteller Mylan trennt sich von einer Reihe von Medikamenten in bestimmten Ländern, um seine Fusion mit der Pfizer-Sparte Upjohn umsetzen zu können. Unter dieser Auflage gab die EU-Kommission den im vergangenen Sommer vereinbarten Zusammenschluss frei. Mylan und Upjohn sollen künftig unter dem Namen Viatris firmieren. Pfizer wird 57 Prozent der Anteile halten.

Nasdaq übertrifft die Erwartungen und erhöht Quartalsdividende

Der US-Börsenbetreiber Nasdaq hat im ersten Quartal 2020 deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Allerdings profitierte die Gesellschaft im Vorjahr unter dem Strich von Geschäftsveräusserungen. Bereinigt übertrafen das Ergebnis und die Einnahmen die Schätzungen der Analysten. Das Unternehmen erhöht nun seine Quartalsdividende.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2020 12:42 ET (16:42 GMT)