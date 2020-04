LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Beiersdorf hat die Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung veröffentlicht, die wie geplant am 29. April durchgeführt wird, allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie nur als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten. Die Hauptversammlung muss laut Mitteilung den Jahresabschluss nicht mehr beschliessen, dieser ist bereits am 25. Februar vom Aufsichtsrat gebilligt und damit formal "festgestellt" worden.

Compugroup Medical veranstaltet Hauptversammlung virtuell

Die Compugroup Medical SE wird ihre diesjährige Hauptversammlung rein virtuell veranstalten. Sie findet wie geplant am 13. Mai statt, wie es in der am Montag veröffentlichten Einladung heisst. Somit könne eine zeitliche Verzögerung der Dividendenzahlung auf Vorjahresniveau von 0,50 Euro je Aktie vermieden werden.

Hochtief veranstaltet Hauptversammlung virtuell

Die Hochtief AG wird ihre diesjährige Hauptversammlung wie geplant am 28. April veranstalten, jedoch macht sie von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch und lässt sie rein virtuell stattfinden. Das geht aus der zu Wochenbeginn veröffentlichten Einladung hervor. Zur Abstimmung steht wie angekündigt eine Dividende von 5,80 Euro je Aktie.

Easyjet-Gründer fürchtet Insolvenz bis August

Easyjet droht nach Einschätzung von Gründer Stelios Haji-Ioannou, bis August oder noch früher wegen eines Airbus-Auftrags von 4,5 Milliarden Euro das Geld auszugehen. Um dies zu verhindern, wolle er nun eine Ablösung von Finanzchef Andrew Findlay erreichen, sagte Haji-Ioannou. Das sei aus seiner Sicht der beste Weg, um die Zahlung an Airbus noch zu verhindern. Er werde kein frisches Geld nachschiessen, solange "die Verbindlichkeit gegenüber Airbus besteht".

Britische Kaufhauskette Debenhams erneut kurz vor der Pleite

Die traditionsreiche britische Kaufhauskette Debenhams steht erneut vor der Pleite. Debenhams bereite den Antrag auf Gläubigerschutz und die Verwaltung durch Insolvenzanwälte vor, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Kaufhauskette hatte erst im April 2019 Insolvenz erklärt; die Gläubiger übernahmen damals das Unternehmen und investierten Millionen in einen Neustart.

Chinas Zentralbank nimmt Bank of Jinzhou faule Kredite ab

Chinas Zentralbank rettet die in Schieflage geratene Bank of Jinzhou Co. Wie das Institut mitteilte, kauft die zur People's Bank of China (PBoC) gehörige Chengfang Huida dem Institut Assets im Nominalwert von umgerechnet 21 Milliarden US-Dollar für 6,34 Milliarden Dollar ab. Chengfang Huida wird durch den Erwerb von 18 Prozent des Aktienkapitals für 1,7 Milliarden Dollar ausserdem grösster Einzelaktionär der Bank.

