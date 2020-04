LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Axel Springer verschwindet mit Ablauf des 6. April von der Börse

Der Termin für den Börsenrückzug der Axel Springer SE steht nun endgültig fest. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die Papiere mit Ablauf des 6. April vom Kurszettel der Frankfurter Wertpapierbörse verschwinden. Die Börse habe Springer mitgeteilt, dass dem Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung stattgegeben worden sei.

Comdirect lässt die Dividende für 2019 ausfallen

Der Vorstand der Comdirect Bank wird der Hauptversammlung 2020 keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Im Januar hatte die Comdirect zur Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben, eine Dividende von 35 Cent je Aktie vorzuschlagen. Mit der Aussetzung der Dividende folgt das Institut nach eigenen Angaben vom Mittwoch den Empfehlung der Europäischen Zentralbank vom 27. März an die Institute, angesichts der Unsicherheiten infolge der Coronavirus-Pandemie bis zumindest 1. Oktober 2020 für die Jahre 2019 und 2020 keine Dividende auszuschütten.

Galeria Karstadt Kaufhof beantragt Schutzschirm-Verfahren - Presse

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will sich einem Medienbericht zufolge in einem Schutzschirm-Verfahren sanieren. Wie die Wirtschaftswoche am Mittwoch berichtete, stellte der Konzern einen entsprechenden Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht in Essen. Die Kaufhauskette selbst äusserte sich auf Nachfrage zunächst nicht.

SGL Carbon setzt Prognose aus - Ziele für 2020 werden nicht erreicht

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hält die im Oktober ausgegebene Prognose für nicht mehr erreichbar und setzt sie aus. Eine verlässliche Umsatz- und Ertragsprognose sei derzeit nicht möglich, teilte SGL mit. Für die Zeit ab März rechnet das Unternehmen mit Abweichungen zur Planung.

US-Absatz von Porsche im ersten Quartal ein Fünftel schwächer

Porsche hat im ersten Quartal 11.994 Autos in den USA verkauft, ein Rückgang von 3.000 Fahrzeugen oder 20,2 Prozent. Vor allem der SUV Cayenne und die Sportwagenlimousine Panamera verkaufte sich deutlich schlechter, wie einer Mitteilung von Porsche Cars North America zu entnehmen ist. Vom neuen Elektromodell Taycan wurden 221 Stück verkauft. Porsche führte die Abschwächung auch auf die Coronavirus-Pandemie zurück. Auch sei das Vorjahresquartal stark gewesen.

Amazon-Techniker unterstützen Standortschliessung bei Virus-Infektion

Die Forderung von Lagerarbeitern des Onlinehändlers Amazon, bei einem Coronavirus-Fall den entsprechenden Standort zu schliessen und die Gehälter weiter zu zahlen, wird nun auch von 500 Technikern des Konzerns unterstützt. Das teilte die Gruppe "Amazon Employees For Climate Justice" mit.

AXA verspricht: keine Entlassungen und Gehaltskürzungen wegen Corona

Der Versicherungskonzern AXA hat zugesagt, dass die Coronavirus-Pandemie keine Folgen für die Beschäftigung und die Vergütung seiner rund 160.000 Mitarbeiter haben wird. Alle Arbeitsplätze würden erhalten bleiben, solange der Stillstand andauere. Auch werde der französische Konzern die Möglichkeit zur Kurzarbeit in Frankreich nicht in Anspruch nehmen.

Tabakkonzern BAT arbeitet an Impfstoff gegen Coronavirus

Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT), der Zigarettenmarken wie Lucky Strike und Dunhill herstellt, arbeitet mit einer Tochterfirma an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus - und nutzt dafür Tabakpflanzen. Wie BAT mitteilte, arbeitet seine US-Biotechnologie-Tochter Kentucky BioProcessing (KBP) an der Entwicklung des Impfstoffs. Der Impfstoff befindet sich den Angaben zufolge in der vorklinischen Prüfung.

BP spricht Arbeitsplatzgarantie für nächste drei Monate aus

Der britische Öl - und Gaskonzern BP will im Rahmen seines Plans zur Verbesserung der Profitabilität während der Corona-Krise keine Arbeitsplätze abbauen oder Mitarbeiter entlassen. Nach Angaben der Briten soll diese Entscheidung in den kommenden drei Monaten gelten.

Capgemini sichert sich gut 98 Prozent an Altran

Die IT-Beratungsfirma Capgemini wird nach der letzten Phase ihres Übernahmeangebots 98,15 Prozent der Anteile an Altran Technologies halten. Wie das Unternehmen mitteilte, kommt sie damit auf 98,03 Prozent der Stimmrechte. Der Abschluss der Transaktion ist für den 8. April vorgesehen. Die französische Finanzmarktaufsicht AMF bestätigte, dass zuletzt 110,6 Millionen Altran-Aktien angedient wurden. Capgemini will nun einen Squeeze-Out durchführen, um die verbliebenen Aktionäre aus dem Unternehmen zu drängen.

Erste Group Bank zieht Finanzausblick 2020 zurück

Die Erste Group hat ihren Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen. Seit Wochen mehrten sich die Indizien, dass die Ausgangsbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie zu einer signifikanten Verschlechterung des wirtschaftlichen Ausblicks geführt haben, teilte Bank mit, die stark in Osteuropa aktiv ist.

T-Mobile US schliesst Fusion mit Sprint ab

T-Mobile US hat ihre seit langem geplante Fusion mit dem Wettbewerber Sprint abgeschlossen. In den nächsten drei Jahren will die US-Tochter der Deutschen Telekom 40 Milliarden Dollar in das Netz und andere Bereiche investieren, um landesweit den Standard 5G bieten zu können, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst. Den Aktionären verspricht T-Mobile von der Integration beider Gesellschaften eine Wertverbesserung im Volumen von mindestens 43 Milliarden Dollar.

Schieferölproduzent Whiting Petroleum beantragt Gläubigerschutz

Der massive Verfall der Ölpreise zwingt ein erstes Frackingunternehmen in die Restrukturierung: Das auf Schieferlagerstätten spezialisierte Bohrunternehmen Whiting Petroleum kündigte an, Gläubigerschutz nach Kapitel 11 zu beantragen.

