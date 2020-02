LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Glaxosmithkline hat im vierten Quartal vor Steuern ein Viertel mehr verdient als im Vorjahr. Der britische Pharmakonzern verfehlte allerdings die Markterwartungen und warnte vor einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr. Der Vorsteuergewinn stieg in den drei Monaten auf 1,71 Milliarden britische Pfund, von 1,37 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 8,6 Prozent auf 8,9 Milliarden zu. Zu dem Wachstum trugen das Impfstoffgeschäft und die Akquisition des Healthcare-Geschäftes von Pfizer bei. Analysten hatten allerdings einen Umsatz von 9,03 Milliarden Pfund erwartet.

GM rutscht wegen Streik in die Verlustzone

Der US-Autobauer General Motors (GM) ist im vierten Quartal 2019 in die Verlustzone gerutscht. Nach dem langen Streik der Arbeiter erreichte das Ergebnis nur noch minus 194 Millionen US-Dollar, nachdem der Konzern vor Jahresfrist noch über 2 Milliarden Dollar verdient hatte. Der Verlust je Aktie betrug 16 Cent, bereinigt schaffte GM aber noch einen Gewinn von 5 Cent. Das war besser als von Analysten mit 1 Cent erwartet.

Merck & Co erzielt weniger Umsatz als erwartet - Gewinn steigt

Der US-Arzneimittelkonzern Merck & Co ist im vierten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet. Unter dem Strich legte Merck allerdings deutlich zu, was unter anderem einer geringeren Steuerlast geschuldet war. Merck steigerte den Gewinn im vierten Quartal um 29 Prozent auf 2,36 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,16 Dollar nach 1,04 Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Facset-Konsens mit 1,15 Dollar gerechnet. Die Steuerlast war um rund 400 Millionen Dollar niedriger. Der Umsatz legte um knapp 8 Prozent.

Spotify kauft Podcast-Anbieter Ringer

Der Musik-Streamingdienst Spotify erwirbt die Sport- und Popkultur-Website The Ringer. Spotify berichtete lediglich über den Zukauf, nannte jedoch keinen Kaufpreis. Mit einer Übernahme kann die Spotify Technology SA ihr Angebot, das seinen Schwerpunkt im Musik-Streaming hat, um ein Netzwerk mit mehr als 30 Podcasts erweitern. Über die mögliche Transaktion hatten vor zwei Wochen bereits Informanten berichten. Spotify investiert stark in Podcasts und verbindet das mit der Hoffnung, seine Nutzer stärker an sich zu binden und vom Radio wegzulocken. Das soll am Ende auch der Spotify-Marge zugutekommen. Im vergangenen Jahr hat der Streamingdienst bereits 400 Millionen US-Dollar für den Kauf von drei Podcast-Unternehmen und zwei Dutzend Transaktionen für exklusive Sendungen aufgewendet.

