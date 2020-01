LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Durchsuchungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen möglicher Abschalteinrichtungen bei Mitsubishi-Dieselmotoren betreffen auch den Zulieferer Continental. Ein Sprecher des DAX-Konzerns bestätigte, dass die Behörden vier Standorte des Unternehmens in Hannover, Frankfurt und Regensburg durchsuchen. Continental werde als Zeuge geführt und kooperiere vollumfänglich mit den Behörden.

Eon-Chef warnt vor falscher Subventionierung von Wasserstoff

Der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Eon, Johannes Teyssen, hat vor falschen Anreizen bei der Förderung von Wasserstoff in Deutschland gewarnt. Es müsse verhindert werden, dass "wir uns gleich am Anfang zu Tode subventionieren für Elektrolyzer", sagte Teyssen auf dem Handelsblatt-Energiegipfel. Er habe "ziemlich grosse Zweifel, dass wir so viele Elektrolyzer in Deutschland brauchen".

RWE: Emissionshandel hätte Braunkohle-Aus nicht so beschleunigt

Der staatlich erzwungene Kohleausstiegs-Kompromiss hat nach Einschätzung des Energieversorgers RWE höheren Druck erzeugt als der Handel mit CO2-Zertifikaten. Der Essener DAX-Konzern nehme in den kommenden drei Jahren ein Drittel seiner Braunkohle-Kapazität aus dem Markt, sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz beim Handelsblatt-Energiegipfel. Bis 2030 seien es dann zwei Drittel der Kapazität. "Das ist eine ganze Menge", so Schmitz. "Das wäre allein über den Emissionshandel nicht gekommen nach unserer Einschätzung."

Keine Abfindungen für Flugbegleiterinnen der Air Berlin

Das Kabinenpersonal der seit 2017 insolventen Fluggesellschaft Air Berlin kann keine Abfindungen beanspruchen. Die tariflichen Voraussetzungen hierfür seien nicht erfüllt, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG).

Uniper-CEO verteidigt Inbetriebnahme von Datteln

Der Energieversorger Uniper hat die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 gegen die Kritik von Umweltschützern und Mitgliedern der Kohlekommission verteidigt. Man müsse das Problem in der Gesamtbetrachtung sehen, sagte Konzernchef Andreas Schierenbeck beim Handelsblatt-Energiegipfel. Das Unternehmen, das aus einer Abspaltung der Bereiche Wasser , Gas und Kohle von Eon hervorgegangen ist, habe seine CO2-Emissionen seit 2005 bereits um bis zu 60 Prozent reduziert.

Insolvente Euromicron erhält Freigabe für Verkauf von Tochterfirmen

Die Töchter des insolventen Netzausrüsters Euromicron dürfen an die Gustav Zech Stiftung übergehen. Wie Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner mitteilte, hat das Bundeskartellamt die Freigabe zum Verkauf der in- und ausländischen Tochtergesellschaften an die Stiftung freigegeben. Die Veräusserung solle "zeitnah" vollzogen werden.

Airbus produziert A321 künftig neben Hamburg auch in Toulouse

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat angekündigt, sein Erfolgsmodell A321 künftig neben dem Standort in Hamburg auch im französischen Toulouse zu bauen. Die neue Montagelinie solle "bis Mitte 2022" betriebsbereit sein, erklärte das Unternehmen. Der A321 macht 40 Prozent der Aufträge der A320-Familie aus.

FDA prüft Astrazeneca/Merck-Mittel in weiterer Indikation vorrangig

Die beiden Pharmakonzerne Astrazeneca und Merck & Co können bei ihrem Mittel Lynparza in den USA auf eine schnelle Zulassung in einer weiteren Indikation hoffen: Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft das Medikament nur auch vorrangig zur Behandlung einer Form von Prostatakrebs, wie der britische und der amerikanische Pharmakonzern mitteilten.

Disney+ startet am 24. März in Westeuropa

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney bringt seinen neuen Streamingdienst in gut zwei Monaten nach Westeuropa. Wie das Unternehmen mitteilte, soll Disney+ am 24. März in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Spanien und anderen Ländern starten. Weitere Märkte wie Belgien und Portugal kommen im Sommer an die Reihe. Der Dienst wird 6,99 Euro bzw 5,99 Pfund im Monat oder 69,99 Euro bzw 59,99 Pfund im Jahr kosten. Disney+ war im November in den USA an den Start gegangen.

Facebook plant 1.000 neue Stellen im Kampf gegen Hass-/Falschnachrichten

Angesichts der Zunahme von Hass- und Falschnachrichten hat der Onlinedienst Facebook die Schaffung von 1.000 neuen Stellen verkündet, um die digitale Sicherheit des Portals zu erhöhen. Die Arbeitsplätze sollen in diesem Jahr am Standort in London entstehen, erklärte die Managerin des US-Unternehmens, Sheryl Sandberg . Vor allem die Entwicklung künstlicher Intelligenz stehe dabei im Vordergrund, "um schädliche Inhalte schneller zu entfernen".

Medikament von Glaxosmithkline wird in den USA vorrangig geprüft

Glaxosmithkline (GSK) kann in den USA auf einen schnelle Zulassung seines Krebs-Wirkstoffs Belantamab-Mafodotin hoffen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft den Wirkstoff zur Behandlung einer Form von Blutkrebs, dem Multiplen Myelom, vorrangig.

Halliburton nach Wertminderungen massiv in roten Zahlen

Der Ölfeld-Dienstleister Halliburton ist im vierten Quartal wegen rückläufiger Umsätze, Wertminderungen und anderer Belastungen massiv in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen aus Houston im US-Bundesstaat Texas verbuchte nach eigenen Angaben einen Verlust von 1,65 Milliarden Dollar oder 1,88 Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss von 664 Millionen Dollar oder 76 US-Cents erwirtschaftet worden war.

Huawei-Gründer erwartet "Eskalation der US-Kampagne"

Der Chef des umstrittenen chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei sieht die "Kampagne" der USA gegen seinen Konzern nach eigenen Worten gelassen. "In diesem Jahr könnten die USA ihre Kampagne gegen Huawei ausweiten", sagte Huawei-Chef und Firmengründer Ren Zhengfei auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. "Aber ich denke, die Auswirkungen auf das Geschäft von Huawei werden nicht sehr gross sein."

Berlin und London suchen Optionen für Huawei-Einsatz in 5G-Netzen

In den Debatten über Cybersicherheit unterscheiden einige europäische Regierungen beim neuen Mobilfunkstandard 5G zwischen Kernnetz und Zugangsnetz. Diese technische Unterscheidung führt zu Konflikten mit Vertretern der USA, die argumentieren, dass bei 5G alles sensibel sei. Es wird erwartet, dass Behörden in Deutschland und Grossbritannien in den kommenden Wochen über neue Sicherheitsmassnahmen entscheiden, die den Einsatz von Komponenten des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei beim 5G-Ausbau in ihren Ländern begrenzen könnten.

