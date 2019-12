LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Bundesnetzagentur hat gegen Sky Deutschland wegen unerlaubter Telefonwerbung ein Bussgeld von 250.000 Euro verhängt. Das Unternehmen habe ein Verbot für unerlaubte Telefonwerbung "wiederholt missachtet und Verbraucher teilweise in erheblicher Weise belästigt", begründete die Netzagentur. "Gegen solche Wiederholungstäter verhängen wir hohe Bussgelder", sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, laut Mitteilung.

NordLB erhält erwartete Finanzspritze

Die geplante Kapitalstärkung der NordLB ist umgesetzt. Wie die Bank mitteilte, hat sie am Montag eine Barkapitalzufuhr von 2,8 Milliarden Euro bekommen, die dem Stammkapital zugeführt wurde. Inklusive der vom Land Niedersachen übernommenen Garantien für zwei Kreditportfolios ergebe sich ein positiver Gesamtkapitaleffekt von rund 3,6 Milliarden Euro. Anfang Dezember hatte die EU-Kommission die Finanzspritze gebilligt.

Uber gestaltet Fahrtenvermittlung nach Gerichtsurteil um

Der Fahrdienstvermittler Uber hat sein Vermittlungsmodell teilweise umgebaut. "Damit entsprechen wir dem Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main, das einige Aspekte unseres Prozesses beanstandet hatte", erklärte das Unternehmen am Montag. Die Berliner Safedriver Group übernimmt demnach die Abwicklung von Fahrten, die über die Uber-App gebucht werden. Das Gericht hatte Uber am Donnerstag untersagt, seinen Kunden selbst Mietwagenfahrer zu vermitteln.

Boeing tauscht wegen Krise um die 737 Max den CEO aus

Die Krise um den Problemflieger 737 Max ist Boeing-CEO Dennis A. Muilenburg zum Verhängnis geworden. Wie der Konzern mitteilte, hat er sowohl seinen Posten als CEO als auch seinen Sitz im Board mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Sein Nachfolger wird ab dem 13. Januar Chairman David L. Calhoun. Der Schritt soll laut Boeing dazu beitragen, Vertrauen wiederherzustellen.

