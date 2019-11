LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

EU-Kommission genehmigt Einstieg von KKR bei Axel Springer

Der Einstieg des Finanzinvestors KKR bei Axel Springer hat den Segen der EU-Kommission erhalten. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, halten sich die Auswirkungen der geplanten Akquisition auf den Markt in Grenzen. Es gebe deshalb keine Wettbewerbsbedenken.

EnBW kooperiert mit DSK für umweltfreundliche Stadtentwicklung

Der Energieversorger EnBW will sich stärker beim klimaneutralen Quartiersmanagement engagieren. Der baden-württembergische Staatskonzern hat dazu einen Kooperationsvertrag mit dem Projektentwickler DSK geschlossen, nach eigenen Angaben grösstes deutsches Stadtentwicklungsunternehmen. In Zukunft wollen beide Unternehmen bei der Erstellung energetischer Quartierskonzepte für Kommunen und Städte zusammenarbeiten, hiess es in einer Mitteilung.

Norma macht Interims-CEO und CFO Schneider zum CEO

Der Autozulieferer Norma hat den per 1. August interimistisch mit der Unternehmensleitung beauftragten Finanzvorstand Michael Schneider dauerhaft zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sein Vorgänger Bernd Kleinhens war zum 31. Juli 2019 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausgeschieden. Schneider ist den Angaben zufolge seit 1. Juli 2015 Mitglied des Vorstands. Die Position des Finanzvorstands werde er bis auf Weiteres weiter ausfüllen.

Abbott Laboratories ernennt COO zum Nachfolger von CEO Miles

Abbott Laboratories setzt bei der Besetzung des CEO-Postens auf einen Mann aus den eigenen Reihen. Nachfolger von CEO Miles White, der nach 21 Jahren im Amt am 31. März 2020 zurücktrete, werde Robert Ford. Ford gehört seit 23 Jahren zum Unternehmen und agiert den Angaben zufolge seit Oktober 2018 als Chief Operating Officer.

Alibaba stellt Antrag auf Zweitnotiz in Hongkong

Project Orange" lautete der Codename des gigantischen Börsengangs des chinesischen Internetriesen Alibaba 2014 an der Wall Street. Nun wird sich bald der Erfolg des "Project Tangerine" weisen, dem Vorhaben, bei einer Zweitnotiz in Hongkong bis zu 15 Milliarden US-Dollar zu erlösen. Am Mittwoch gab der Konzern bekannt, den entsprechenden Antrag bei der Börse Hongkong gestellt zu haben.

M&A-Experte optimistisch für Fusion von PSA und Fiat Chrysler

Die Fusion der Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler ist nach Einschätzung von Mergers & Acquisitions-Experte Christoph Schalast nur eine Frage der Zeit. Beide Seiten könnten von dem beabsichtigen Zusammenschluss profitieren, so Schalast von der Frankfurt School of Finance and Management. Zum Vorteil könnte sich der Deal, sofern die Unternehmen eine entsprechende bindende Vereinbarung unterzeichneten, auch für Opel werden.

Tencent spürt Konkurrenzdruck im Werbemarkt und verdient weniger

Der chinesische Internetkonzern Tencent hat im dritten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum und auch weniger als am Markt erwartet. Das langsamere Wirtschaftswachstum in China und ein stärkerer Wettbewerb in entscheidenden Bereichen wie der Werbung belasteten. Der weltgrösste Videospielekonzern nach Umsatz, zu dem auch das soziale Netzwerk Wechat gehört, verzeichnete einen Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 20,4 Milliarden Yuan (2,64 Milliarden Euro).

Woidke: Tesla kann auf Fördergelder hoffen

Der amerikanische Elektroauto -Hersteller Tesla kann auf Fördergelder hoffen, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke am Mittwoch. "Wir bewegen uns im beihilferechtlichen Rahmen der Europäischen Union. Das gilt für alle Länder in Europa, das ist der Rahmen den wir haben. Wir werden natürlich das Unsere tun, um da entsprechend dieser Möglichkeiten gute Bedingungen für Tesla zu schaffen", erklärte Woidke gegenüber dem RBB. Eine genaue Summe wollte er nicht nennen.

Volvo erhält Grossauftrag von Transdev für 157 Elektrobusse

Der schwedische Bushersteller Volvo hat einen Grossauftrag für Elektro-Gelenkbusse erhalten. Ab 2020 wird die Volvo Bus Corporation insgesamt 157 vollelektrische Gelenkbusse des Modells Volvo 7900 EA an das ÖVPN-Unternehmen Transdev liefern. Die Busse sind für den Einsatz auf zahlreichen Buslinien in Göteborg vorgesehen, wie Volvo mitteilte. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um den bislang europaweit grössten Einzelauftrag für Elektrobusse.

