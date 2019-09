LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns hat sich erneut hinter seinen Vorsitzenden Hans Dieter Pötsch und Vorstandschef Herbert Diess gestellt. Die beiden Manager, die von der Staatsanwaltschaft wegen Marktmanipulation im Zuge des Dieselskandals angeklagt wurden, können ihre Ämter fortführen. Dies habe der Aufsichtsrat in einer ausserordentlichen Sitzung einstimmig entschieden, teilte das Unternehmen mit.

Kion bestellt Vorstandsmitglied Quek für fünf weitere Jahre

Kion bindet den für das Asiengeschäft zuständigen Vorstand für fünf weitere Jahre. Wie der Gabelstaplerhersteller mitteilte, wurde der Vertrag von Ching Pong Quek entsprechend verlängert. Seine neue fünfjahrige Amtszeit beginne am 1. Juli 2020.

Uniper will Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 zeitweise stilllegen

Der Energiekonzern Uniper hat die Stilllegung der Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 bei Ingolstadt beantragt. Entsprechende Anzeigen wurden bei der Bundesnetzagentur und dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT gestellt, teilte das Düsseldorfer Unternehmen mit. Bei Block 5 seien beide sogar schon zum vierten Mal über den Willen, das Kraftwerk stillzulegen, in Kenntnis gesetzt worden. Auch die Stadtwerke N-ERGIE, Mainova und ENTEGA, die jeweils Minderheitsanteile an dem Kraftwerk halten, hätten die Stilllegungsanzeige unterstützt.

Altria hebt nach abgesagter Fusion unteres Ende der Prognosespanne an

Nach der Absage der Fusion mit Philip Morris wird der Tabakkonzern Altria Group zuversichtlicher für seine Finanzergebnisse. Das Unternehmen hat das untere Ende der erwarteten Gewinnspanne angehoben. So rechnet das New Yorker Unternehmen im laufenden Jahr nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,19 bis 4,27 US-Dollar. Das untere Ende der Bandbreite hatte zuvor bei 4,15 Dollar gelegen.

Ex-Chef der estnischen Danske-Bank-Tochter tot aufgefunden

Der ehemalige CEO der estnischen Filiale der Danske Bank, Aivar Reine, ist tot aufgefunden worden, wie die Polizei bestätigte. Der 56-Jährige hat das Geschäft der dänischen Bank in Estland geführt, wo die Danske in einen Geldwäscheskandal verwickelt ist.

Ebay-President und CEO Devin Wenig tritt zurück

Das Internet-Auktionshaus Ebay muss sich einen neuen CEO suchen. Devin Wenig, neben seiner CEO-Tätigkeit auch Präsident des US-Konzerns, habe seinen Rücktritt erklärt, so die Ebay Inc. Vorübergehend werde Finanzvorstand Scott Schenkel den Chefposten übernehmen. Das Unternehmen wolle nun intern und extern nach einem dauerhaften Nachfolger von Wenig suchen, der Ebay seit vier Jahren geleitet hat.

Libra stösst in Bundestags-Anhörung auf Bedenken

Experten haben in einer Anhörung im Bundestag auf bestehende Rechtsunsicherheiten für digitale Währungen wie die von Facebook geplante Libra hingewiesen. "Regulatorische Antworten sollten international konsistent sein, und das Prinzip von 'Gleiches Geschäft, gleiche Risiken, gleiche Regeln' sollte rigoros angewandt werden", sagte das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Benoit Coeure, in der Anhörung im Ausschuss Digitale Agenda zum Thema "Digitale Währungen, insbesondere Libra".

Flughafen Zürich verhandelt mit Nepal über Airport-Projekt

Der Flughafen Zürich hat Interesse an einem Airport-Projekt in Nepal. Die Regierung des südasiatischen Landes plant, den überlasteten Hauptstadtflughafen mit einem neuen Airport ausserhalb von Kathmandu zu ergänzen. "Wir haben dieses Projekt seit einigen Monaten auf dem Radar", sagte eine Sprecherin der Flughafen Zürich AG der Schweizer Handelszeitung.

E-Zigarettenhersteller Juul feuert Chef und stoppt Werbung

Der E-Zigarettenhersteller Juul zieht Konsequenzen aus hunderten Fällen von Lungenerkrankungen in den USA: Der in San Francisco ansässige Konzern tauscht seine Führung aus und stoppt jegliche Werbung für seine Produkte. Firmenchef und Mitbegründer Kevin Burns werde von K.C. Crosthwaite vom Tabakkonzern Altria abgelöst, teilte der US-Marktführer für E-Zigaretten mit. Zuvor hatte Massachusetts als erster US-Bundesstaat alle E-Zigaretten vorerst verboten.

Google verweigert Bezahlung für Nachrichtenlinks in Frankreich

Der Suchmaschinenkonzern Google will die Bezahlung von Lizenzen zur Veröffentlichung von Links zu französischen Nachrichtenartikeln verweigern, wenn das neue EU-Urheberrecht in Kraft tritt. Frankreich ist das erste Mitglied der Europäischen Union, das die neue Direktive umsetzt. Anstatt zu bezahlen, werde Google nur Schlagzeilen in Nachrichtenergebnissen anzeigen, wie es das neue Urheberrechtsgesetz erlaubt - es sei denn, ein Verlag gebe Google die zusätzliche Erlaubnis, Vorschautext und Miniaturbilder kostenlos anzuzeigen.

Michelin stellt 167 Mio EUR für Werksschliessung in Bamberg zurück

Der französische Reifenhersteller Michelin will sein Werk bei Bamberg Anfang 2021 schliessen und stellt in dem Zusammenhang in der Jahresbilanz 167 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen begründete die Massnahme mit einem Nachfragerückgang und Wettbewerb aus Asien.

BMWi prüft Antrag auf Überbrückungskredit von Thomas Cook Deutschland

Das Bundeswirtschaftsministerium hat bestätigt, dass die deutsche Thomas-Cook-Tochter am Dienstag bei der Bundesregierung einen Antrag für einen Überbrückungskredit gestellt hat. Medienberichte, nach dem es sich um einen Betrag von 375 Millionen Euro handeln soll, wollte eine Sprecherin nicht kommentieren.

