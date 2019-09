LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der deutsche Pharmakonzern Merck und sein US-Partner Pfizer haben von einem Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA eine Zulassungsempfehlung für Bavencio (Avelumab) erhalten. Die Empfehlung gelte in Kombination mit Axitinib für die Erstlinientherapie von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom (RCC), teilte Merck mit. Die Empfehlung basierte auf positiven Ergebnissen einer klinischen Studie.

Osram-Aufsichtsratschef verkauft Aktien ebenfalls nicht an AMS

Im Übernahmekampf um Osram wird auch Aufsichtsratschef Peter Bauer seine Aktien nicht an den österreichischen Sensorspezialisten AMS verkaufen. Das geht aus einer Korrektur der begründeten Stellungnahme der Unternehmensführung zum AMS-Übernahmeangebot hervor.

Rocket Internet hat 2,37 Prozent der eigenen Aktien gekauft

Die Rocket Internet SE hat ihr bis diese Woche laufendes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und dabei gut 3,6 Millionen Aktien erworben. Dies entspreche einem rechnerischen Anteil von 2,37 Prozent des Grundkapitals, wie das Internetunternehmen mitteilte.

Verbio erwartet im kommenden Geschäftsjahr Gewinnrückgang

Die Verbio Vereinigte Bioenergie AG erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 per Ende Juni nur ein EBITDA in der Grössenordnung von 65 Millionen Euro. Das ist deutlich weniger als die 95 Millionen Euro, die der Hersteller von Biokraftstoffen zuletzt für das abgelaufene Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hatte. Verbio verwies in seiner Mitteilung nur auf die ursprüngliche Prognose von 45 Millionen Euro für 2018/19, obwohl das Unternehmen diese schon im Dezember 2018 deutlich erhöht hatte.

Bahn kauft zusätzlich 30 Hochgeschwindigkeitszüge

Nachdem die Bundesregierung die Senkung der Mehrwertsteuer auf Fahrkarten im Fernverkehr angekündigt hat, will die Deutsche Bahn ihre Zugflotte für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausbauen. Ab Ende 2022 sollen 30 zusätzliche Züge auf deutschen Schnellfahrstrecken zum Einsatz kommen und das Angebot für die Reisenden verbessern. Der Auftrag für die Züge werde jetzt ausgeschrieben, teilte die Bahn mit.

