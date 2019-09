LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Volkswagen hat zwei Wochen vor Beginn des Musterfeststellungsprozesses die betroffenen Dieselbesitzer auf ein jahrelanges Verfahren eingestimmt. Zwar habe VW ein Interesse an einem zügigen Verfahren, erklärte der Konzern. Da das Rechtsinstrument allerdings zum ersten Mal angewendet werde und die unterschiedlichen Sachverhalte komplex seien, rechne Volkswagen mit einer Verfahrensdauer von mindestens vier Jahren.

Aldi kündigt 100 neue Filialen in Grossbritannien an

Das Geschäft mit günstigen Lebensmitteln in Grossbritannien boomt. Aldi kündigte an, in den kommenden zwei Jahren 100 weitere Filialen im Königreich zu eröffnen. Das schaffe 5.000 neue Arbeitsplätze, teilte das Unternehmen mit. Aldi hat derzeit rund 840 Filialen in Grossbritannien. Bis 2025 sollen es rund 1.200 werden.

Northvolt will asiatische Zell-Lieferanten herausfordern

Die schwedische Northvolt bereitet sich derzeit auf einen Kampf vor, dessen Ausgang Auswirkungen weit über die Landesgrenzen hinweg haben wird. Es geht um die künftige Vorherrschaft zwischen Europa und China über die Technologie zum Antrieb von Elektroautos.

Qualcomm kauft TDK mit Milliardenaufwand aus Joint Venture heraus

Qualcomm ist nun alleiniger Herr in seinem Joint Venture mit der japanischen TDK. Wie Qualcomm mitteilte, hat es die restlichen TDK-Anteile an der RF360 Holdings Singapore Pte Ltd übernommen. Der Anteil der Japaner war im August mit 1,15 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Den gesamten Kaufpreis inklusive der ursprünglichen Investition, Zahlungen an TDK basierend auf dem Umsatz des Gemeinschaftsunternehmens und Verpflichtungen in der Entwicklung bezifferte Qualcomm auf 3,1 Milliarden Dollar.

IPO/Aramco-Börsengang könnte verschoben werden - Kreise

Der Börsengang der Saudi Arabian Oil Company (Aramco) könnte wegen der Drohnenangriffe auf Ölfabriken in Saudi-Arabien verschoben werden. Offizielle würden derzeit einen späteren Börsengang in Erwägung ziehen, sagten informierte Personen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2019 12:47 ET (16:47 GMT)