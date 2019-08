LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Flixbus expandiert in die Türkei: Das Münchner Mobilitätsunternehmen übernimmt nach eigenen Angaben den türkischen Busanbieter Kamil Koc. Flixbus verkündete eine Einigung mit der dahinter stehenden Actera Group über den Kauf "des renommiertesten Busanbieters der Türkei". Kamil Koc fährt demnach bisher 61 Städte im Land an und beförderte 2018 über 20 Millionen Menschen.

Innogy passt nach VSEH-Verkauf an RWE Prognose an

Die Innogy SE hat ihren Anteil von 49 Prozent an der slowakischen VSEH (Východoslovenská energetika Holding) an RWE veräussert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Innogy mit, spricht aber zugleich von einem aus ihrer Sicht "attraktiven" Preis.

Irisches Gericht untersagt Streik irischer Ryanair-Piloten

Die irischen Ryanair-Piloten müssen ihren 48-stündigen Streik abblasen: Der Oberste Gerichtshof Irlands hat eine einstweilige Verfügung gegen die für Donnerstag und Freitag geplanten Arbeitsniederlegungen erlassen, wie die Pilotengewerkschaft Ialpa mitteilte. Das Gericht entschied damit zugunsten der Billigfluglinie aus Dublin.

Rolls-Royce-Chef: Langstreckenflüge noch lange fossil

Alternative umweltfreundliche Antriebe und Kraftstoffe werden aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden von Rolls Royce, Dirk Geisinger, in naher Zukunft noch nicht auf Langstreckenflügen zum Einsatz kommen. "Im Langstreckenflug wird man noch lange mit fossilen Brennstoffen fliegen", sagte Geisinger anlässlich der ersten nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig. Man könne allerdings das gesamte Triebwerk optimieren.

Target schneidet besser ab als erwartet

Der US-Einzelhändler Target hat in seinem zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als am Markt erwartet und schaut nun zuversichtlicher in die Zukunft. Auf vergleichbarer Fläche ist der Umsatz in der Periode per 3. August den Angaben zufolge um 3,4 Prozent gestiegen. Besonders gut lief es im Internethandel, der Umsatz kletterte um gut ein Drittel. Für das Gesamtjahr erwartet Target nun ein Ergebnis je Aktie von 5,90 bis 6,20 US-Dollar. Bisher reichte die Spanne von 5,75 bis 6,05 Dollar.

Pfizer investiert 500 Millionen Dollar in Gentherapie

Pfizer stärkt das Gentherapiesegment. Der US-Pharmakonzern will nach eigenen Angaben auf dem Campus in Sanford für rund 500 Millionen US-Dollar eine Produktionsstätte für Gentherapien errichten. Dadurch würden etwa 300 neue Arbeitsplätze in Sanford schaffen, wo derzeit 650 Mitarbeiter beschäftigt seien, heisst es in einer Mitteilung.

