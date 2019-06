LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Blackberry macht weniger Verlust - Umsatz unter Erwartungen

Blackberry hat bei unter den Erwartungen gebliebenen Erlösen seinen Verlust reduziert. Der Smartphone-Pionier, der sich mittlerweile auf Software und Dienstleistungen verlegt hat, sagt für das laufende Geschäftsjahr einen deutlichen Umsatzanstieg voraus. Die Aktie sinkt im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent.

Merkel: Glyphosat-Frage bis September lösen

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht keine Zukunft mehr für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat und will noch im Herbst ein Konzept vorstellen. "Wir haben eine Strategie zum Ausstieg, das sagen auch die europäischen Richtlinien", sagte Merkel bei der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag. "Wir werden dahin kommen, dass es eines Tages kein Glyphosat mehr gibt."

Österreichische Post darf DHL -Standorte unter Auflagen übernehmen

Die Österreichische Post darf 3 Logistikzentren und 10 Zustelldepots übernehmen, die bisher von Deutsche Post DHL in der Alpenrepublik betrieben werden. Nach dem deutschen Bundeskartellamt stimmten auch die österreichischen Wettbewerbshüter den Plänen zu. Standard-Paketsendungen der Deutschen Post an private Empfänger in Österreich werden damit künftig von der Österreichischen Post zugestellt.

