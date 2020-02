LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.27 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.865,18 +0,75% +3,20%

Stoxx50 3.539,12 +0,78% +4,00%

DAX 13.789,00 +0,79% +4,08%

FTSE 7.456,19 +1,00% -2,13%

CAC 6.111,24 +0,90% +2,23%

DJIA 29.395,33 +0,56% +3,00%

S&P-500 3.391,16 +0,62% +4,96%

Nasdaq-Comp. 9.825,37 +0,95% +9,50%

Nasdaq-100 9.726,10 +1,00% +11,37%

Nikkei-225 23.400,70 +0,89% -1,08%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,67% +20

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,33 52,05 +2,5% 1,28 -12,2%

Brent/ICE 59,20 57,75 +2,5% 1,45 -9,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.607,09 1.601,45 +0,4% +5,64 +5,9%

Silber (Spot) 18,29 18,20 +0,5% +0,09 +2,5%

Platin (Spot) 1.002,50 991,80 +1,1% +10,70 +3,9%

Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,1% +0,00 -6,8%

Der Goldpreis kratzt am Jahreshoch. Seit Wochen flüchten Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen des Edelmetalls, seit Jahresbeginn hat sich die Feinunze um 5,9 Prozent verteuert. Die Furcht vor den negativen Folgen der Virusepidemie in China sei am Goldmarkt klar erkennbar - anders als am liquiditätsgetriebenen Aktienmarkt, heisst es. Mit den hohen Inflationswerten auf Erzeugerbasis kommt der Goldpreis aber deutlicher von den Tageshochs zurück.

Dank des Rückenwinds der chinesischen Regierung für die Konjunktur in China legen die Ölpreise kräftig zu. Gestützt werden die Erdölpreise auch von US-Sanktionen gegen eine Rosneft-Tochter, die sich in Venezuela betätigt haben soll. An anderer Stelle wird auf die Eskalation im Ölland Libyen verwiesen, wo Truppen von General Khalifa Haftar den Hafen von Tripolis angegriffen haben.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern auf Rekordhochs. Anleger konzentrieren sich auf die positiven Schlagzeilen und klammern die negativen aus. Zu den positiven zählen, dass die chinesische Regierung mit neuen Massnahmen versucht, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie einzudämmen. Zur besseren Stimmung trägt zudem bei, dass die offiziellen Fallzahlen bei Neuinfektionen rückläufig sind. Händler mahnen jedoch zur Vorsicht. Sie betonen die hohe Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen und die unterschiedlichen Berichte über die Zahl der Menschen, die wieder ihrer Arbeit nachgehen. Nach Berechnungen des Datenanbieters Baidu sind wegen Betriebsschliessungen derzeit nur rund 42 Prozent der chinesischen Arbeitskräfte im Einsatz. Mit grossem Interesse werden Anleger daher das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung lesen. Denn als die Fed Ende Januar tagte, war die Epidemie in China schon am Wüten. Konjunkturdaten aus dem vergangenen Monat zeugen indessen von einer soliden Verfassung der US-Wirtschaft. Zwar wurden im Januar weniger Bauprojekte gestartet, doch wurden so viele Genehmigungen für den Bau von Eigenheimen erteilt wie zuletzt vor 13 Jahren. Und die Erzeugerpreise verzeichneten den stärksten Anstieg seit 15 Monaten. Groupon brechen um fast 44 Prozent ein. Der Rabattvermittler hat schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Blue Apron sacken um 21 Prozent ab. Der Kochboxenvertreiber ist unter den Erwartungen geblieben. Das angeschlagene Unternehmen prüft strategische Alternativen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- LU/SAF-Holland SA, Jahresergebnis

- DE/Schaltbau Holding AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsianer haben sich am Mittwoch wieder von ihrer optimistischen Seite gezeigt. Die Zahl der Coronavirus-Neuerkrankungen hat angeblich abgenommen. Während die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus die Börsen immer wieder bremsten, setze sich letztendlich das Gegensteuern über die zusätzliche Liquidität durch die Notenbanken durch, hiess es. Stützend wirkten auch die zahlreichen Aktivitäten der chinesischen Regierung. Deutsche Telekom legten um 4,2 Prozent zu. Die Zahlen waren besser als erwartet ausgefallen und auch der Ausblick überzeugte. Bei Covestro wurde zwar der Cashflow kritisiert, allerdings gab es auch hier Sondereinflüsse durch das Virus. Die Dividende lag zudem über Erwartung. Die Titel kletterten um 2,9 Prozent. Nach Quartalszahlen gewannen Elringklinger 2,7 Prozent. Puma stiegen nach Zahlenausweis um 11,3 Prozent - nach einem starken Geschäftsausweis. Adidas legten im Gefolge um 2,5 Prozent zu. Hapag-Lloyd vermeldeten einen ordentlichen Gewinnsprung, der Kurs legte um 4,7 Prozent zu. ING verloren 3,8 Prozent. Im Handel wurde auf die Nachricht verwiesen, dass die Bank von der geplanten Emission von AT1-Anleihen absieht. Das kam am Markt nicht gut an. Für eine Hausse von 23,3 Prozent sorgte Übernahmefantasie bei Sixt Leasing.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Di, 17.34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0792 -0,03% 1,0798 1,0815 -3,8%

EUR/JPY 119,96 +1,15% 118,82 118,75 -1,6%

EUR/CHF 1,0619 +0,08% 1,0616 1,0609 -2,2%

EUR/GBP 0,8349 +0,55% 0,8306 0,8306 -1,4%

USD/JPY 111,16 +1,18% 110,05 109,81 +2,2%

GBP/USD 1,2927 -0,57% 1,3001 1,3023 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,0091 +0,05% 7,0070 7,0029 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 10.266,76 +0,81% 10.067,76 9.892,01 +42,4%

Vor dem Fed-Protokoll bewegt sich der Dollar kaum, der ICE-Dollarindex stagniert.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Schaukelbörsen haben sich fortgesetzt. Nach den zum Teil kräftigen Vortagsverlusten war nun wieder Erholung angesagt. Begründet wurde die wieder freundlichere Stimmung mit einer weiteren Verlangsamung bei der Ausbreitung des Coronavirus in China und neuen Stimulierungsmassnahmen Pekings und Seouls. In Tokio trieben vor allem Gewinne bei Elektronik- und Pharmawerten den Nikkei nach oben. Gestützt wurde der Markt auch vom nachgebenden Yen. Japanische Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus und bewegten daher kaum. An den chinesischen Börsen setzten Teilnehmer ihre Hoffnung auf Massnahmen der Regierung, die die negativen wirtschaftlichen Folgen der Coronaepidemie abfedern will. Allerdings büsste der Markt in Schanghai im späten Geschäft die kleinen Aufschläge ein. Dies verdeutliche die Nervosität und Unsicherheit rund um die Epidemie, sagten Teilnehmer. Die Stimmung wurde zudem gebremst von den Überlegungen in den USA, für Technologieexporte neue Restriktionen einzuführen. In Hongkong drehte der Markt dagegen ins Plus. In nächster Zeit sei mit einer Konsolidierung zu rechnen, hiess es. Neben den von der Epidemie getroffenen Branchen gerieten auch Profiteure in den Blick. So rückten ZhongAn Online P&C Insurance in Hongkong um 5,5 Prozent vor. Die Epidemie könnte die Bereitschaft zum Abschluss von Krankenversicherungsprodukten stärken, hiess es. In Südkorea standen Technologiewerte auf den Kauflisten, vor allem die Chiphersteller erholten sich von den Vortagesverlusten. Der Markt bekam einen Schub, als der Finanzminister mitteilte, die Regierung wolle zusätzliche Hilfen für die von der Coronaepidemie betroffenen Exportunternehmen bereitstellen. An den Märkten in Australien und Neuseeland schlossen die Leitindizes auf Rekordhoch.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

SAP erhöht Dividende auf 1,58 (1,50) EUR - 1,5 Mrd EUR für Rückkäufe

SAP wird den Aktionären trotz eines rückläufigen Nettogewinns für 2019 eine auf 1,58 von 1,50 Euro je Aktie erhöhte Dividende zahlen. Ausserdem soll im Rahmen der im November angekündigten 1,5 Milliarden Euro schweren Kapitalrückzahlung der gesamte Betrag für Aktienrückkäufe eingesetzt werden. Analysten hatten für die Dividende im Schnitt 1,56 Euro erwartet.

Daimler verlängert Vertrag von China-Chef Troska bis Ende 2025

Daimler bindet China-Chef Hubertus Troska fünf Jahre länger an das Unternehmen. Der Vertrag des Managers wurde vom Aufsichtsrat bis Ende Dezember 2025 verlängert, wie die Daimler AG mitteilte. "Die hervorragende Zusammenarbeit mit Hubertus Troska setzen wir sehr gerne fort. Hubertus Troska hat die Geschäftsaktivitäten des Daimler-Konzerns und insbesondere der Marke Mercedes-Benz in China mit herausragendem Erfolg entwickelt und vorangetrieben", wird Daimler-AR-Chef Manfred Bischoff in der Mitteilung zitiert.

Telekom-Chef Höttges soll in Daimler-Aufsichtsrat - Achleitner geht

Timotheus Höttges, CEO der Deutschen Telekom, soll in den Aufsichtsrat von Daimler einziehen. Das Kontrollgremium werde der Hauptversammlung am 1. April diesen Vorschlag machen, kündigte die Daimler AG an. "Timotheus Höttges ist ein erfahrener Vorstandsvorsitzender und ein ausgewiesener Fachmann für Digitalisierung in der Telekommunikation", sagte Daimler-AR-Chef Manfred Bischoff laut Mitteilung. Mit seiner Qualifikation passe er "hervorragend" in den Aufsichtsrat.

Merck KGaA verkauft Allergopharma an Dermapharm

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 19, 2020 12:35 ET (17:35 GMT)