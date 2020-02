LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.24 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.777,84 +1,22% +0,87%

Stoxx50 3.473,30 +1,33% +2,06%

DAX 13.478,33 +1,48% +1,73%

FTSE 7.482,48 +0,57% -1,36%

CAC 5.985,40 +0,85% +0,12%

DJIA 29.165,21 +1,24% +2,20%

S&P-500 3.328,04 +0,92% +3,01%

Nasdaq-Comp. 9.500,90 +0,35% +5,89%

Nasdaq-100 9.358,77 +0,26% +7,16%

Nikkei-225 23.319,56 +1,02% -1,42%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 173,75 -64

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 49,76 49,61 +0,3% 0,15 -18,1%

Brent/ICE 54,24 53,96 +0,5% 0,28 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.561,69 1.552,75 +0,6% +8,94 +2,9%

Silber (Spot) 17,71 17,60 +0,6% +0,11 -0,8%

Platin (Spot) 966,25 964,90 +0,1% +1,35 +0,1%

Kupfer-Future 2,56 2,54 +0,8% +0,02 -8,4%

Am Ölmarkt profitieren die Ölpreise von der Entspannung um den Coronavirus. Der Preis für die europäische Sorte Brent steigt um 3,6 Prozent auf 55,92 Dollar, die US-Referenzsorte WTI ebenfalls um 3,6 Prozent auf 51,41 Dollar. Die wöchentlichen offiziellen Zahlen zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände erbrachten keine zusätzlichen Impulse.

Die Nachfrage nach Gold erholt sich nur leicht nach den kräftigen Verlusten an den Vortagen. Der Preis für die Feinunze Gold steigt um 0,4 Prozent auf 1.558 Dollar, bleibt damit aber unter dem Tageshoch von rund 1.563 Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Freundlich - Neben der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison sorgen vor allem Meldungen zum Coronavirus für Bewegung an den Märkten. Die Nachricht über einen möglichen Impfstoff wecken bei Investoren Optimismus. Zudem stützen gute Konjunkturdaten das Sentiment. General Motors tendieren unverändert. Der US-Autobauer ist im vierten Quartal wegen eines langen Streiks der Arbeiter in die Verlustzone gerutscht. Im laufenden Jahr soll sich die Geschäftsentwicklung jedoch wieder bessern. Ford knicken um 9,7 Prozent ein. Schwächere Absätze in China und ein intensiverer Wettbewerb auf dem Heimatmarkt haben dem US-Autobauer im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Walt Disney hat mit dem Gewinn für das erste Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Zahl der Abonnenten von Disney+ hat sich in den drei Monaten mehr als verdoppelt. Allerdings monieren Experten, dass die Zahl der Neukunden angesichts des günstigen Preises für den Dienst nicht besonders beeindruckend sei. Nachdem die Aktie zuletzt gut gelaufen ist, gibt sie nun 2,3 Prozent nach. Macy's will in den kommenden drei Jahren 125 Filialen schliessen und 10 Prozent der Belegschaft streichen. Der Aktienkurs legt 3,4 Prozent zu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego

22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 2Q, New York

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fest - Positiv wurden von den Marktakteuren Berichte gewertet, die auf erste Erfolge bei der Suche nach einer Coronavirus-Behandlung hindeuteten. Aber auch die jüngsten Liquiditätsspritzen der chinesischen Notenbank könnten dafür sorgen, dass die chinesische Wirtschaft nach der Schwäche der vergangenen Wochen nun stärker zulege. Auch ein guter Einkaufsmanager-Index aus dem italienischen Dienstleistungssektor stützte die Stimmung. Die ABB-Aktie gewann 4,8 Prozent. Der Schweizer Industriekonzern hat im vierten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient. Besser als erwartet fielen auch die Zahlen von Infineon aus. Der Kurs stieg um 10,6 Prozent. Bei Siemens (plus 0,7 Prozent) enttäuschte der operative Gewinn. Dagegen sind der Nettogewinn und auch der Auftragseingang deutlich höher ausgefallen als zuvor geschätzt. Für Siemens Gamesa ging es um 5,6 Prozent nach oben. Positiv wirkte die Nachricht, dass Siemens die 8,1-prozentige Siemens-Gamesa-Beteiligung von Iberdrola für 1,1 Milliarden Euro oder 20 Euro je Anteilsschein erwirbt. Compugroup Medical hat im vierten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient, die im September gesenkte Prognose aber erreicht. An der Börse ging es für die Aktie um 12,4 Prozent nach oben. Der Umsatz von Qiagen (plus 4,9 Prozent) hat laut Berenberg nur leicht über den Konsenserwartungen gelegen, während das bereinigte EBIT bzw. der bereinigte Gewinn je Aktie deutlicher nach oben abgewichen seien.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1039 -0,05% 1,1039 1,1035 -1,6%

EUR/JPY 120,69 -0,18% 120,69 120,74 -1,0%

EUR/CHF 1,0694 -0,10% 1,0693 1,0706 -1,5%

EUR/GBP 0,8482 +0,08% 0,8482 0,8471 +0,2%

USD/JPY 109,33 -0,13% 109,33 109,41 +0,5%

GBP/USD 1,3014 -0,13% 1,3014 1,3027 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0034 +0,15% 7,0032 6,9883 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.265,01 +1,05% 9.265,26 9.205,76 +28,5%

Auch am Devisenmarkt macht sich das positive Sentiment der Anleger über einen stärkeren Dollar bemerkbar. Der Euro notiert aktuell bei 1,1003 Dollar gegenüber 1,1039 am Mittwochmorgen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Positive Vorzeichen haben zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien dominiert. Am Markt setze sich immer mehr die Überzeugung durch, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus beherrschbar seien. In Schanghai befeuerten schwächere Konjunkturdaten die Erwartung, dass Peking weitere Konjunkturstimuli beschliessen werde. In Tokio erhielten vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen Unterstützung vom schwächeren Yen. In Seoul stützte ebenfalls die Hoffnung auf weitere geld- oder wirtschaftspolitische Massnahmen Chinas. Der Aktienmarkt in Thailand verzeichnete ein Plus, nachdem die Zentralbank die Zinsen überraschend um 25 Basispunkte gesenkt hatte, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus zu mildern. Gesucht waren in der ganzen Region Aktien von Fluggesellschaften und anderen vom Tourismus abhängigen Unternehmen, wie Kasinobetreiber, die in den vergangenen Tagen heftigem Verkaufsdruck ausgesetzt waren. Gekauft wurden auch Aktien der Pharmabranche. Enttäuschende Geschäftszahlen drückten die Aktie des südkoreanischen Kosmetikherstellers Amorepacific um 7,6 Prozent. Hyundai Construction Equipment hatte mit ihren Geschäftszahlen ebenfalls die Erwartungen verfehlt. Die Aktie verlor 6,4 Prozent. Die Aktie der Hochtieftochter Cimic sprang in Sydney um 9,8 Prozent nach oben, beflügelt von einer Aktien-Hochstufung auf "Outperform" durch Macquarie.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Aktionäre kritisieren Siemens-Chefs für Handling des Adani-Projektes

Aktionärsschützer und Fondsmanager haben die Konzernführung von Siemens für den Umgang mit dem Signaltechnikauftrag für die Carmichael-Kohlemine in Australien kritisiert, sehen jedoch keinen Grund dafür, dem Vorstand deshalb die Entlastung zu verweigern. "Klar ist: Der Fall Adani war ein kommunikatives Desaster", sagte Portfoliomanagerin Vera Diehl von Union Investment, die mehr als 4 Millionen Siemens-Aktien vertritt. "Bei einer sorgfältigen Prüfung aller Umwelt- und Reputationsrisiken hätte Siemens diesen Auftrag niemals unterzeichnen dürfen."

Beiersdorf kauft deutsche Naturkosmetikmarke

Beiersdorf verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland im Wachstumsmarkt Naturkosmetik. Wie der Hamburger DAX-Konzern mitteilte, erwirbt er die Hamburger Naturkosmetikmarke "Stop The Water While Using Me!". Der Zukauf ergänze Beiersdorfs Hautpflegeportfolio im Naturkosmetikbereich und unterstütze die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens im Rahmen der Strategie Care+. Das Geschäft des Naturkosmetik-Labels werde weiterhin unabhängig geführt.

Regierung hält weiter an Nord Stream 2 fest

Die Bundesregierung hat angesichts eines Medienberichts über mögliche schärfere Strafmassnahmen Washingtons ihre Unterstützung für die Gaspipeline Nord Stream 2 bekräftigt. "Wir haben das zur Kenntnis genommen", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit Blick auf einen Artikel des Handelsblatts. An der grundsätzlichen Einschätzung der Regierung an dem Energieprojekt habe sich aber "nichts verändert".

Vodafone: Beschränkungen für Huawei bei 5G-Aufbau kosten 200 Millionen Euro

Die Vorgaben der britischen Regierung und der EU zum Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes kosten den Telekommunikationsriesen Vodafone nach eigenen Angaben viel Geld. Es sei entschieden worden, Bauteile des chinesischen Netzwerkausrüsters aus zentralen Bereichen der 5G-Infrastruktur zu entfernen, erklärte der britische Konzern. "Es wird etwa fünf Jahre dauern und ungefähr 200 Millionen Euro kosten", sagte Vodafone-Chef Nick Read in einer Telefonkonferenz.

Glaxosmithkline warnt vor Gewinnrückgang 2020

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 12:25 ET (17:25 GMT)