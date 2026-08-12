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12.08.2026 06:37:00
Latch hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Latch hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Latch ein Ergebnis je Aktie von -0.050 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 15.6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 18.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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